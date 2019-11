El Premio de esta edición de los Premios de Diario de Almería en su ámbito a la Proyección Internacional ha sido este año para uno de los centros de investigación referencia de la provincia, por supuesto, el que más proyección tiene en el planta. Y por qué no decirlo: fuera de él. El jurado de los Premios ha concedido al Observatorio de Calar Alto en la persona de su director, Jesús Aceituno, un galardón donde no solo se reconoce su mera proyección internacional, sino que en este caso se considera un reconocimiento a la proyección sideral y cósmica, en cuanto que su actividad se expande, no solo entre todos los Centros Astronómicos del planeta Tierra, desde la NASA a todas las Universidades y Observatorios del mundo, sino que además se proyecta sobre todo el universo conocido y aún por conocer.

Este Observatorio cuenta con la mayor tecnología para otear como nadie el cielo. Pero lo que es más importante aún, con un grupo humano de una treintena de profesionales inmejorables que han sido capaces de dar respuesta y descubrir algunos de los hitos más importantes de nuestro tiempo no sin dificultad por la inestabilidad que ha llegado a sufrir esta instalación. Algo que ahora, afortunadamente, parece cosa del pasado. Calar Alto ha conseguido adentrarse entre los miles de millones de galaxias y cantidades no menos enormes de estrellas que pululan por el universo para convertirse en una referencia mundial de exoplanetas muy relevantes gracias al Proyecto Carmenes.

Carmelo Rodríguez, rector de la Universidad de Almería, fue el encargado de otorgar el premio al director de Calar Alto, Jesús Aceituno, quien lo agradeció a este medio y lo hizo extensible a toda la sociedad almeriense. “Tenemos la fortuna de contar con el Observatorio más importante de la Europa Continental y que es hoy en día un referente para la astrofísica modera. Lo tenemos aquí, sí, en Almería. Y es que en esta parte del sur de España estamos realizando hallazgos y desarrollos tecnológicos capaces hoy en día de hablar de tú a tú sin ningún tipo de complejos a otras instituciones internacionales mucho más prestigiosas y con mucho más presupuesto”.

Entre los últimos grandes hallazgos está el descubrimiento de un sistema planetario doble en una estrella que está a tan solo doce años luz, y que es prácticamente idéntico no solo a la Tierra, sino al sistema Venus-Tierra, encontrándose en condiciones de habitabilidad con la posibilidad de poder albergar vida. Aceituno subrayó que toda esta información podrá ser interpretada y utilizada en beneficio de las generaciones venideras.“Este es solo uno de los múltiples ejemplos dentro de una lista muy larga de descubrimientos que están por publicar y que en breve comenzarán a salir”, apostilló. Desde principios de 2019 Calar Alto está siendo cogestionado por la Junta de Andalucía y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por lo que se plantea un nuevo panorama de estabilidad institucional, en el que con la ayuda del Instituto de Astrofísica de Andalucía, posicionan al Observatorio en el lugar que merece en el panorama internacional.

“Si hemos conseguido tanto en momentos de dificultad, que podremos conseguir en el futuro. Sin embargo existen ciertos riesgos. Los niveles crecientes de contaminación lumínica en nuestro entorno pueden hacer peligrar la actividad que actualmente desempeñamos durante la próxima década. Por eso, animo a trabajar conjuntamente con todas las administraciones diseñar e implementar conjuntamente un protocolo que proteja nuestro cielo como un tesoro más”, avisó el director.