Hacemos propone al alcalde que el Pabellón de la Juventud se acometa con recursos municipales

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha instado este viernes al alcalde, José María Bellido, a acometer el proyecto del Pabellón de la Juventud con "presupuesto municipal", tras constatarse en el consejo de administración del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) que "el equipo de gobierno ha sido incapaz de concluir exitosamente las negociaciones con algunas empresas", por lo que "será necesario volver a licitar el proyecto".

En una nota, la coalición de izquierdas considera que "este proyecto es fundamental para la zona sur y no puede esperar más", a lo que ha agregado que "ante la incapacidad del gobierno municipal para adjudicar el proyecto", propone que "se acometa con recursos municipales".

Además, han recordado que "no hay falta de fondos", dado que "en los últimos años el regidor ha acumulado un excedente presupuestario récord, especialmente en inversiones, que supera los 30 millones de euros anuales, con lo que fueron más de cien los millones no ejecutados durante el mandato anterior"."Con el dinero no ejecutado por el alcalde en un solo año, se podría financiar el Pabellón de la Juventud", han defendido, para remarcar que "es hora de que el regidor y su equipo de gobierno reconsideren su propuesta de licitación y consideren la ejecución del proyecto desde lo público, más eficiente y económico".

Sin embargo, han señalado que "el caso del Pabellón no es único", puesto que "muchos contratos están quedando desiertos debido a la inacción del alcalde", al tiempo que han comentado que "esa falta de gestión se evidencia en el abandono de las instalaciones deportivas de la ciudad, como el estadio San Eulogio, que continúa acumulando retrasos".

En relación con dicho proyecto, han indicado que "este jueves se anunció el tercer aplazamiento en el progreso de la obra, extendiéndose hasta los primeros días de abril, cuando en el anterior consejo se informó de que su finalización sería para principios de marzo".

Desde la coalición de izquierdas han exigido al primer edil que "el deporte base sea prioritario en 2024", aunque se temen que "no sea así", dado que "el presupuesto del Imdeco sólo contempla para este año 300.000 euros en inversiones, y eso que la gran mayoría de las instalaciones se encuentran en un estado de abandono y como ejemplos El Fontanar, Vista Alegre o Parque Azahara".