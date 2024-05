Hacemos preguntará en el Pleno por "el retraso" en la ejecución del nuevo centro de salud de El Naranjo

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha informado de que preguntará en el Pleno de este jueves por el estado del centro de Salud de El Naranjo Mirabueno, "que acumula meses de retraso en el inicio de la licitación y ejecución del proyecto".

Según ha expuesto Hacemos en una nota, "desde enero de 2022, el gobierno andaluz del PP lleva anunciando y vendiendo que este edificio será una realidad, y hasta la fecha, nada de nada".

Este proyecto, "que era y es una reivindicación histórica de los vecinos del barrio, se encuentra estancado, generando incertidumbre y preocupación entre los residentes de la zona", han aseverado.

Al respecto, el grupo ha criticado que "la Junta de Andalucía ha utilizado los recursos previstos, de fondos Feder, para este nuevo centro de salud en proyectos que no son tan prioritarios, dejando en el aire el futuro de esta importante infraestructura para El Naranjo Mirabueno".

Desde Hacemos han expresado su "profunda preocupación por el retraso en la puesta en marcha del nuevo centro de salud", señalando que "una vez más la ciudad no es prioritaria para la Junta de Andalucía"."Lo más preocupante --según la coalición-- es la falta de acción por parte del alcalde, quien parece no preocuparse por las necesidades de la ciudad y no ejerce presión sobre el Gobierno andaluz para garantizar una respuesta adecuada a las demandas de la ciudadanía cordobesa".

Además, han indicado que "esta falta de intervención de Bellido se ha evidenciado en casos anteriores, como la falta de recursos humanos en los centros de salud públicos o el servicio de ambulancias".

En el caso específico de El Naranjo-Mirabueno, han detallado que "el plan funcional del centro establecía una serie de espacios esenciales para su funcionamiento, incluyendo áreas de administración, atención asistencial, consultas médicas, servicios auxiliares y áreas de dispositivo de apoyo".

Ante ello, Hacemos ha exigido al alcalde, José María Bellido, que "abandone su posición partidista, que deje de ser una marioneta de Moreno Bonilla y que luche y reclame todas y cada una de las demandas de la ciudadanía que dependen de la Junta".