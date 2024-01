El Heraldo sale este jueves desde la sede del Ateneo a las 17,30 horas: "El agua no nos va a impedir salir"

El Heraldo Real, encarnado este año por el periodista de 7TV José Manuel Peña, tiene prevista su salida este jueves 4 de enero a las 17,30 horas desde la sede del Ateneo de Sevilla en la calle Orfila pese al 90% de probabilidad de lluvia que da la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) entre las 12,00 y las 18,00 horas. Las previsiones se mantienen en el 85% desde las 18,00 a las 00,00 horas. El recorrido del Heraldo concluye a las 20,30 horas en la sede ateneísta.

En la rueda de prensa ofrecida por el Ateneo este pasado miércoles para informar sobre los últimos detalles de la cabalgata, el Heraldo señalaba que "la ilusión está desbordada. Si tiene que venir el agua, no nos va a impedir que salgamos con esa alegría para impregnar de magia, de ilusión y de esperanza a todo el que le hace falta". "Si tuviésemos que parar el recorrido, yo le pido al Cabildo Catedral que me deje como San Fernando subir con el caballo hasta la Giralda, y ahí nos refugiamos mientras tanto"."Vamos a salir a la calle. He visto a las huestes beduinas hace muy poquito. Han hecho noche en El Copero, han venido ya de Oriente. Vienen más de 200 deseando recoger las cartas de todos los niños. Pase lo que pase, ahí vamos a estar con Sevilla, como hace más de 100 años. Este Heraldo no va a ser menos, si Dios quiere, y vamos a disfrutar muchísimo. Venga lo que venga, vamos a disfrutar muchísimo. Estamos preparados", remarcaba Peña.

El cortejo del Heraldo empieza en la calle Orfila, desde donde emprende camino hacia el Ayuntamiento donde recogerá de manos del alcalde José Luis Sanz las llaves de la ciudad. El recorrido es: Plaza de Villasís, Cuna, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Constitución y Ayuntamiento. Tras recoger las llaves de la ciudad, el recorrido de vuelta es: Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena, O'Donnell, Campana, Martín Villa y Plaza de Villasís.