El Hospital Costa del Sol celebra la Navidad con actividades especiales que contribuyan a la mejora de la salud

El Hospital Universitario Costa del Sol, con el objetivo de hacer más llevadera la estancia en el hospital a pacientes y familiares, ha previsto una oferta especial navideña que incluye, desde el adorno de las instalaciones con motivos navideños, hasta la degustación por parte de pacientes y de profesionales de menús especiales en estas fechas.

Con estas iniciativas se pretende contribuir a potenciar un entorno humanizado que permita, tanto a profesionales como a los pacientes, sentirse en familia lo más cerca posible de casa y contribuir así, a la mejora de su salud.

Este año, más especial aún por la celebración del 30 aniversario del hospital el próximo viernes, 29 de diciembre, la felicitación de estas fiestas será el dibujo de Navidad de un hijo/hija de un profesional del hospital que ha resultado ganador del Concurso de Dibujo por Navidad '30 Aniversario Hospital Universitario Costa del Sol'.

Además, todos ellos, premiados o no, van a formar parte de las felicitaciones que el hospital y sus centros adscritos van a difundir durante las fiestas a través de las redes sociales corporativas, ha indicado la Junta en un comunicado.

El hall principal del HUCS ha sido decorado con un panel de grandes dimensiones que representa el edificio que ahora cumple 30 años con motivos navideños y que es la base de un bonito gift de felicitación de las fiestas, deseando a pacientes, familiares y profesionales lo mejor y que el año nuevo llegue cargado de salud, amor y felicidad.

Además de menús, decoración y árboles de Navidad para hacer más acogedora la estancia en el hospital en estas fiestas, los profesionales de los tres centros: Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella, Hospital de Alta Resolución (HAR) de Estepona y del Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) han querido brindar este espacio humanizado y, algunos de ellos, transmitir diferentes mensajes de felicitación que se han llevado a cabo por los distintos servicios, unidades, centros, entre otras, tras un recorrido fotográfico por las distintas áreas y también en distintos formatos: vídeos, fotografías, montajes, etcétera.

Una pequeña representación de esta visita por los distintos centros en imágenes está siendo difundida durante las fiestas a través de las redes sociales corporativas y otros vehículos de comunicación.

Además, por segundo año consecutivo, el hospital junto a una de las empresas de servicios contratados (Aramark) donarán 50 menús especiales del día de Navidad y otros 50 del de año nuevo al Centro de Inclusión Social y Atención Inmediata para Personas sin Hogar de Marbella gracias a la colaboración con Cruz Roja, que se entregarán en el propio centro estos días para ofrecerlos como menús de mediodía. Esta iniciativa está incluida en el marco de la plataforma de ESG de Aramark, 'Be Well. Do Well'.

Por su parte, el servicio de cocina del hospital ha elaborado una oferta gastronómica típica de estas fechas para Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo y ofrecerá a profesionales y pacientes -sin restricciones especiales en la dieta por motivos de salud-, un menú que incluye para los pacientes en Nochebuena: de primero, sopa de mariscos y crema vichy. De segundo, dorado al champang con almejas y solomillo de cerdo a la miel y mostaza; y de guarnición patatitas a lo pobre y zanahorias baby. Y, de postre, tarta de chocolate y caramelo, manzanas asadas y surtido de mantecados y polvorones.

En Navidad, el primer plato será crema de calabacín y manzana y puré parmentier . De segundo tendrán, lomo rustido con miel y mostaza y atún en salsa de almendras; y de guarnición, verduritas tricolor y patatitas especiales. De postre, pondrán elegir entre tronco de Navidad, macedonia de frutas y surtido de mantecados y polvorones.

En Nochevieja, la cena contará con crema de tomate con crountous y albahaca y berenjenas rellanas al graten, de primero; de segundo, pavo navideño y bacalao confitado con salsa de azafrán; y de guarnición, patatitas duquesa y arroz pilaf con pasas y cebollino. De postre, delicias de carrot cake y gachas aromatizadas. Todo acompañado por las tradicionales uvas de la suerte y sidra sin alcohol para brindar.

En Año Nuevo, el menú configurado de forma especial estará compuesto por: sopa de puchero con tropezones y canelón de atún y olivas a los tres quesos; de segundo, ventresca de merluza en salsa de piquillos y suprema de ave con aromáticos y cítricos, acompañados por patatitas risoladas y mix de verduras; de postre, tarta 3 deseos para 2024 y manzanas asadas. El día de Reyes, los pacientes podrán degustar el Roscón de Reyes.

Por otra parte, como cada año, una estrella en lo más alto del edificio anuncia la llegada de estas fechas y el espíritu de todos los profesionales de contribuir a una pronta y agradable recuperación y estancia.

Durante todos estos días, los más pequeños ingresados y todos los pacientes, familiares y usuarios podrán disfrutar de la magia de estas fechas gracias a la visita de un elfo enviado por Papá Noel el día 22 por la mañana y que irá guiado y asistido por los compañeros de cocina e Aramark; de Papa Noel el día 23 que vendrá acompañado de la Asociación Dya y de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, el día 5 de enero.