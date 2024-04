El uso del Hospital Noble, la Semana Santa y ayudas al alquiler para jóvenes centran el pleno del Ayuntamiento

El uso del edificio del antiguo Hospital Noble; la Semana Santa en Málaga; y un programa de ayudas al alquiler para favorecer la emancipación de la población joven, centrarán el pleno del Ayuntamiento de Málaga correspondiente a febrero, que se celebrará este martes.

En concreto, el grupo 'popular', según ha explicado el alcalde, Francisco de la Torre, lleva como moción urgente la "necesidad de reformular" el programa 'FSE+ de Asistencia Material Básica'. Otra iniciativa urgente del PP es sobre el edificio del antiguo Hospital Noble, aunque no será la única, ya que tanto el PSOE como Vox también han presentado iniciativas, en sendos casos ordinarias, sobre el mismo tema.

De la Torre ha explicado que llevan tiempo trabajando para que Emasa pueda tener otra ubicación distinta a la de ese antiguo hospital; "tenemos varias pensadas", con el fin de liberar el edificio. Así, entre otros, proponen que el Pleno respalde el compromiso, recogido en el programa de Gobierno con el que el PP concurrió a las pasadas elecciones, "de crear un centro cívico en el Hospital Noble con un espacio dedicado a las personas mayores de la zona así como usos sanitarios coordinados por el centro de salud del Limonar y en dependencia de éste".

Otro de los puntos de la moción del PP incide en que el antiguo hospital tenga uso vecinal y asociativo, así como relacionado con la salud y que la Casona recupere, por otra parte, su proyecto arquitectónico original sin los añadidos posteriores y, con ello, su uso cívico y social para toda la ciudadanía malagueña, que pueda visitarlo y acudir a actividades culturales de acuerdo a su condición de BIC.

Por su parte, la moción de Vox, según ha detallado su portavoz, Antonio Alcázar, ha incidido en que se busca "fomentar este centro social, cultural y sanitario".

Ha recordado que "la situación de espacio de este distrito malagueño es complicada y creemos que merece la pena volver" a presentarla" para "intentar llegar a puntos de acuerdo". También Alcázar ha informado de otra moción de Vox sobre el taxi en las que proponen entre otros el "aumento del número de licencias".

SEMANA SANTA

La Semana Santa también será debatida en el pleno de Málaga a través de dos mociones, una del PSOE --urgente- y otra de Vox. En concreto, los socialistas propone "mejoras" y, entre otros, instar al equipo de gobierno a llevarlas a cabo en coordinación con la Agrupación de Cofradías para hacer esta celebración "más permeable y disfrutable" por parte de la ciudadanía.

También instan a tener un nuevo plan de seguridad y aforamiento del centro histórico, así como tener en cuenta su capacidad de carga; además de realizar un estudio "exhaustivo" de la incidencia de la ocupación de la vía pública durante la Semana Santa.

Pérez ha dicho que es una moción "pertinente" y ha incidido en que de lo que se trata es "crear un debate sosegado y en positivo sobre cómo mejorar la Semana Santa de Málaga", porque "lo que está claro es que tras los cambios introducidos en 2019 no funciona".

Por su parte Vox, en la moción relativa al mundo cofrade, proponen siete puntos. Entre otros, un programa integral de promoción y apoyo a la Semana Santa; que el Ayuntamiento se comprometa a poner en valor los museos de las cofradías; incrementar el apoyo económico a las bandas de música; fortalecer las ayudas económicas dirigidas a las hermandades y cofradías; e instar al Ayuntamiento a que reconsidere el nuevo recorrido oficial de la Semana Santa y "dialogue con las cofradías la posibilidad de volver al recorrido anterior que garantizaba una mejor experiencia para los espectadores".

La concejala de Vox Yolanda Gómez ha dicho que la Semana Santa malagueña "es mucho más que una festividad religiosa, es una manifestación de arte sacro, cultura y tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos" y que "merece la pena proteger y difundir" y poner en valor".

Gómez ha aludido a un estudio de impacto económico de la Semana Santa relativo a 2023, y ha dicho que "sorprende" que el equipo de gobierno "haya retirado las ayudas a las bandas de música" y "priorice otras actividades" como, "por ejemplo, Málaga Film Office". "Entendemos que se ha relegado la Semana Santa a un segundo lugar, y simplemente queremos restablecer esas ayudas", ha dicho.

El alcalde de Málaga, sobre las mociones, ha señalado que hay "un cierto oportunismo" y ha añadido, sobre la del PSOE, "que da como una impresión negativa". Así, ha defendido que en esta materia de seguridad "se ha avanzado muchísimo" en comparación con años anteriores; a pesar de ser "un tema complejo".

Al respecto, sobre alternativas y propuestas del recorrido ha invitado a los grupos a plantear la propuesta a la Agrupación y "no teorizando". También ha valorado "el apoyo y ayuda al mundo cofrade". "Estamos muy satisfechos de lo que se ha hecho en materia de apoyo a la Semana Santa en general", ha sostenido, al tiempo que ha valorado la "magnífica" Semana Santa de Málaga.

PROCESIÓN 'EL MUTILADO'

Por otro lado, y también sobre Semana Santa, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, se ha referido a que la cofradía del Santo Cristo de la Clemencia y Santa María Madre de la Divina Providencia, conocido como El Mutilado, procesionó en la capital un estandarte con símbolos franquistas, y, tras ello, el Gobierno informó de la apertura de un expediente informativo para determinar si se vulnera y, si es así, en qué grado, la Ley de Memoria Democrática.

Morillas ha dicho que "nos preocupa el silencio sepulcral que ha guardado el alcalde" y ha lamentado que en la junta de portavoces "se han negado" a una declaración institucional declarando la Semana Santa de Málaga libre de simbología franquista.

Al respecto, De la Torre ha dicho que "tiene su importancia", pero hacer una declaración institucional "es como convertir otra vez en noticia algo, que no digo que no lo sea, pero que a lo mejor ni se dieron cuenta", aludiendo a "un despiste", ya que "tiran de los enseres que tiene, que son de los años 'X', 50 o 60, no sé, del pasado siglo" y "salen unos adornos y una simbología que efectivamente no está alineada con la España democrática".

Por tanto, ha abogado por dejar el "desarrollo del tema" y ha incidido en que "debemos procurar que no haya nadie que se pueda sentir molesto, ofendido, etcétera", pero "también hay que verlo con una perspectiva histórica, no creo que fuera una especie de acto político, de exaltación política; eso estoy convencido que no lo han tenido como intención", aludiendo a que ya se verá en el expediente abierto.

También, tras ser cuestionada, la concejala de Vox, ha opinado que "se ha armado un revuelo por parte de Toni Morillas, que creemos que están un poco dolidos por no haber podido abolir la Semana Santa y es por lo que han formado este revuelo". "Este tema hay que tratarlo con rigor y hasta ahora no se ha hecho", ha opinado y ha hablado de la ley de Memoria, que ha tachado de "sectaria" y "nos parece que hay que derogarla".

Ha agregado, además, que lo que "está prohibido es la exaltación, la alteración del orden público conforme a esa simbología; cosa que no se ha probado en este caso". "Es por lo que entendemos que todo este debate sobra y nos parece una forma muy fea de manchar la Semana Santa", ha concluido.

AYUDAS ALQUILER JOVEN

Por su parte, Con Málaga defenderá con la moción urgente la activación de un plan municipal de ayudas directas al alquiler destinadas a jóvenes menores de 30 años empadronados en Málaga.

Tanto la portavoz como el viceportavoz, Toni Morillas y Nicolás Sguiglia, ha calificado de "especialmente preocupante" la situación del alquiler en la ciudad. Entre otros, el texto de la moción enfatiza en la "especial dificultad" que enfrentan los jóvenes de la ciudad para emanciparse.