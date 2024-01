Hostelería cierra 2023 como "mejor año de su historia" en empleo, recupera facturación y ve buenas previsiones

La hostelería de la provincia de Málaga ha cerrado 2023 como "el año más importante de su historia" en términos cuantitativos de contratación y empleo.

Así lo han informado desde la Asociación de Hosteleros de Málaga en un comunicado, destacando la cifra media "récord" de 94.220 personas dadas de alta en el principal sector productivo local, que es "el principal argumento tanto económico como social de una actividad que desde el golpe de la pandemia ha sabido rehacerse y recuperarse".

Según datos oficiales obtenidos por la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) del Gobierno de España y del Observatorio Mahos de Turismo Costa del Sol, el incremento sostenido de trabajadores en la hostelería provincial ha sido del 7,4% en relación a 2022. "Se trata del porcentaje mayor de Andalucía", han señalado.

Asimismo, han subrayado que todas las provincias han estado por encima del 4% y han contribuido a mantener una media de 309.000 empleados en la comunidad.

Además, el mes de agosto vio el "récord absoluto" de contratación en el sector en toda su serie histórica, con 106.820 personas dadas de alta, una subida de casi seis puntos porcentuales en relación a agosto de 2022.

Han precisado que todos y cada uno de los meses de 2023 batieron récords de empleo, y ello además con la reforma laboral vigente, que varió y encareció la contratación en el conjunto del país.

El presidente de Mahos y también máximo dirigente de la Federación Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, ha valorado "la potencialidad de Málaga en un escenario en general muy positivo en el conjunto del región"."Desde su inicio, 2023 funcionó bien y lo hemos acabado muy bien en términos de actividad, público, crecimiento de empresas y facturación, pero con un déficit de rentabilidad que, aunque se ha ido corrigiendo, aún no ha alcanzado los umbrales necesarios que se corresponden con el incremento de actividad hostelera en Málaga y el conjunto de Andalucía", ha dicho.

En este sentido, la facturación empresarial en el conjunto de Andalucía ha crecido en torno al 10%, según datos obtenidos de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero la inflación en las materias primas, la energía y los carburantes sufrida a lo largo del ejercicio "ha comprometido la rentabilidad, por cuanto ha golpeado directamente en las cuentas de resultados de las empresas, que no la han repercutido en los precios", han señalado desde Mahos."La inflación no sólo afecta al bolsillo de los consumidores, que ejercen un menor consumo, sino también a las empresas, dado que los precios de las cartas no pueden en ningún caso subir en igual proporción", ha explicado Frutos.

Incluso los tres últimos datos oficiales disponibles del IPC facilitados por el INE (relativos a septiembre, octubre y noviembre de 2023) demuestran que los precios en la hostelería se han ido moderando en términos interanuales, y que además están muy por debajo de los de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

PREVISIONES 2024

Según Mahos, hay "buenas perspectivas, algunas incertidumbres" en 2024, apuntando que actualmente la hostelería --y el sector turístico en general--"afrontan el periodo de menor actividad del año, los meses de enero y febrero, que tradicionalmente son los de recuperación del gasto hecho en Navidad"."Confiamos en que las previsiones económicas nacionales, que son positivas, permitan desarrollar el consumo, y que la temporada que empiece en primavera sea satisfactoria, aunque existen incertidumbres, sobre todo las derivadas de los conflictos bélicos existentes y el comportamiento de los precios, que aún no sabemos del todo cómo van a funcionar", ha asegurado Frutos.

Por tanto, ha considerado que "puede ser un poco aventurado hacer previsiones concretas sobre 2024, porque a nadie escapa que se prevé una subida fiscal en España que podría afectar al consumo, pero en el otro lado de la balanza ya sabemos que las operaciones aéreas en Málaga van a ser muy elevadas, y eso es una gran noticia".

Asimismo, Frutos ha añadido que el hecho de que, al menos por ahora, se haya detenido el incremento de tipos de interés tanto en EEUU como en Europa "puede generar confianza en los mercados y motivar las reservas vacacionales con antelación".

No obstante, ha expresado su preocupación por la actual situación de sequía, algo que puede afectar de manera seria al desarrollo del turismo a lo largo del año, especialmente en temporada alta. Como representante empresarial del primer sector productivo de la provincia, ha pedido a los responsables políticos "que aceleren la búsqueda de soluciones para paliar este evidente problema".

Al respecto, desde Mahos han recordado que en la reciente World Travel Market de Londres, la provincia de Málaga ha podido constatar que el mercado británico, uno de los principales, va a viajar en 2024 al mismo ritmo que antes de la pandemia."Sin duda es una señal muy positiva y que nos permite anticipar, siempre que la situación no varíe ostensiblemente, un año bueno, aunque debemos ser muy prudentes porque sabemos que el turismo es una industria muy sensible", según Frutos.

El presidente de Mahos y de hostelería de Andalucía ha confiado en que el mercado nacional y el local "puedan también generar un consumo satisfactorio y que se pueda continuar en 2024 en la misma línea que el buen año 2023".

NUEVO ACUERDO EN EL CONVENIO PROVINCIAL DE HOSTELERÍA

Por último, en 2023 el sector turístico de la provincia de Málaga alcanzó un acuerdo con los sindicatos para ampliar la vigencia del convenio colectivo de hostelería que regula este sector por dos años más, en concreto hasta el 31 de diciembre de 2027.

Además, se modificaron las tablas salariales del anterior acuerdo en el actual escenario post covid para superar la coyuntura que obligó a revisar las condiciones salariales de los trabajadores en plena pandemia.

En concreto, se aprobó la modificación al alza de las retribuciones de los trabajadores de la hostelería ya desde el ejercicio 2023 y hasta 2027 incluido, debido a la necesidad creciente de mano de obra cualificada, con referencias al índice de precios al consumo (IPC) pero con mínimos garantizados y máximos topados.

El objetivo fue conjugar las demandas sindicales con la protección de las empresas ante posibles incrementos desmesurados de esta referencia, como sucedió de manera clara el año pasado.

Frutos valoró la consecución del acuerdo "como base del desarrollo cualitativo que debe tener el principal sector generador de empleo de la provincia" y destacó la inclusión de una mesa técnica para la formación "como un valor para reivindicar que la hostelería y el turismo son la gran industria malagueña, y como tal debe ser cuidada y fomentada con máximo rigor y profesionalidad desde todos los sectores".