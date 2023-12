IU y CCOO exigen al Gobierno andaluz medidas de emergencia ante los efectos de la sequía en Málaga

IU y CCOO en Málaga han analizado este lunes la realidad sociolaboral de esta provincia y han compartido necesidades y propuestas para la mejora de la sociedad en su conjunto. Entre las reivindicaciones, han destacado principalmente el problema de la falta de agua y han exigido al Gobierno andaluz medidas de emergencia ante los efectos de la sequía.

En este sentido, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha manifestado que "la principal amenaza que tiene esta provincia se llama sequía, y que está olvidada por el Gobierno de Juanma Moreno desde hace cinco años, durante todo este periodo no ha llevado a cabo ninguna política para paliar esta situación".

También ha resaltado la necesidad de que se cambien los usos del agua. "No podemos estar metiendo agua potable desde los barcos o desde la desaladora, con el alto coste que ello supone, cuando realmente esa agua después no llega a los domicilios, se queda por el camino o se mal utiliza por parte de las empresas", ha dicho.

La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "actuaciones urgentes frente a la sequía para garantizar el suministro de agua, proteger el empleo, propiciar un cambio en las políticas de gestión del agua, que tienen que ser necesariamente desde lo público, dejar atrás el negacionismo climático y poner la sostenibilidad ambiental en el centro".

Morillas ha acusado al Ejecutivo andaluz del PP de "llegar tarde y con unas políticas mal enfocadas para plantar cara a la sequía. La situación actual es muy preocupante, con una media de agua embalsada de las siete presas de la provincia que se sitúa en un insignificante 17%"."Nos preocupa mucho cómo puede afectar la sequía a la destrucción de empleo en la provincia. Ya está afectando de forma muy clara a la agricultura, pero su consecuencias se van a notar cada vez más en todos los sectores productivos. La Diputación asegura que la sequía puede llegar a reducir el PIB malagueño hasta en un 40%. Estamos en una situación de alarma y es necesario adoptar medidas para proteger el empleo frente a las consecuencias de la sequía", ha agregado.

Morillas ha abordado la necesidad de "pisar el acelerador junto a CCOO y la ciudadanía malagueña para avanzar en la movilización social hacia el avance en servicios públicos, derechos laborales y el despliegue de la agenda social y de derechos". A la vez que "pisar el acelerador ante el gobierno progresista conformado por PSOE y Sumar para el desarrollo concreto en la provincia de Málaga de las medidas contenidas en el acuerdo de gobierno".

Por otro lado, Cubillo también se ha referido a la situación del empleo, el paro y la formación. En concreto, ha explicado que "el empleo ha crecido en los últimos cinco años en más de 86.000 puestos de trabajo nuevos", pero a su vez ha criticado que "el desempleo solo ha bajado en 17.000 personas durante dicho periodo"."Esto se debe --ha continuado-- a que este nuevo empleo procede del incremento de la actividad económica, no del crecimiento de la población activa. La población desempleada de Málaga no está preparada para incorporarse a este empleo que se está creando por falta de formación y falta de preparación, debido a que no hay políticas formativas para el empleo, no están siendo impulsadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía, ha concluido Cubillo.