IU exige parar la obra de una nueva acera en la barriada de Guadaíra por ser "una barrera arquitectónica"

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha advertido este lunes sobre la obra que en estos momentos se está realizando para la construcción de un acerado colindante a la barriada de Guadaíra, que, a su juicio, "inhabilitará uno de los dos accesos de la calle Azuaga", suponiendo una "barrera arquitectónica".

Ha instado al Ayuntamiento a que "paralice la obra de forma momentánea hasta que se pueda solucionar todos estos inconvenientes --incumplimientos en materia de seguridad según lo contemplado en la ordenanza municipal-- y que el delegado del distrito y el delegado de Urbanismo se sienten con los vecinos y lleguen a un acuerdo de cómo se tienen que ejecutar las obras que afectan a este barrio".

Por último, ha lamentado que las actuaciones se están realizando "sin ningún tipo de información a los vecinos", y ha señalado cómo las consecuencias pueden ser "muy negativas para este barrio", que cada día "está más aislado en la ciudad de Sevilla"."La acera no ha tenido en cuenta la instalación de un rebaje o de un paso para que los vehículos de esta calle puedan salir hacia la avenida, así como también este acceso era utilizado por los servicios de emergencia, ambulancia o bombero cuando tenían que entrar a esta barriada", ha explicado Sánchez en una nota de prensa.

El concejal ha declarado que esta obra se está realizando "sin tener en cuenta que supondrá una verdadera barrera arquitectónica para los vecinos de esta calle, vecinos de avanzada edad, incluso algunos presentan movilidad reducida, que no podrán acceder al paso de peatones para cruzar hacia Bermejales puesto que no se ha tenido en cuenta a la hora de ejecutar" el trabajo.

Por otro lado, ha lamentado que en esta obra "no se están siguiendo las medidas de seguridad" contempladas por las ordenanzas municipales a la hora de realizar obra pública y la empresa concesionaria "no tiene señalizada la obra". "No se cuenta con elementos de seguridad como algún tipo de vallado", ha afirmado."Para colmo, se están vertiendo los escombros de la misma, también en la propia calle Azuaga, dificultando también el acceso de los vecinos y de las vecinas, esperemos que no tengamos que lamentar ninguna emergencia en estos días", ha mantenido Sánchez.