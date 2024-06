IU apoya a la comunidad educativa de Humilladero "para que el PP no cierre ningún aula en el colegio público"

La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, ha pedido al Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, que "no elimine ninguna línea en el colegio público Nuestra Señora del Rosario del municipio malagueño de Humilladero".

Además, ha informado de la presentación de sendas iniciativas ante el Parlamento de Andalucía y la Diputación de Málaga para "garantizar la continuidad de todas las aulas, evitar la masificación y garantizar que todas las niñas y niños reciben una educación adecuada a sus necesidades".

Morillas ha asegurado que "no vamos a permitir al PP que haga como con la sanidad pública, y siga recortando servicios y deteriorando los servicios públicos básicos. Vamos a seguir apoyando a la comunidad educativa hasta que la Junta garantice que no se elimina ningún aula en el colegio público de Humilladero"."Lo que el gobierno del PP en la Junta de Andalucía está intentando hacer con el colegio de Humilladero es lo mismo que está haciendo en el resto de la provincia: eliminar aulas, con lo que este significa en términos de pérdida de calidad educativa y en no poder atender la diversidad existente dentro de aula. Por eso seguiremos apoyando al pueblo de Humilladero en su justa reivindicación, la defensa del derecho de sus niños y sus niñas a una educación pública de calidad e inclusiva", ha afirmado Morillas.

Por su parte, la concejala de Educación de Humilladero, Aitana Sánchez, ha explicado que "vamos a concentrarnos todas las mañana entre las 09.00 y las 09.15, los niños y niñas entran quince minutos tarde para poner de relieve la problemática"."Al ritmo previsto por la Junta en cinco años nos quedaremos con una sólo línea y sin profesor de apoyo. En el centro hay diez escolares diagnosticados con necesidades de apoyo educativo, exigimos el mantenimiento de todas las aulas para lograr una bajada de ratio y una educación pública de calidad para nuestros niños y niñas", ha añadido.

De igual modo, la presidenta del AMPA, Chari de la Rubia, ha añadido que "las necesidad es que se baje la ratio porque es inviable para una educación de calidad recortar líneas y que tengamos clases muy numerosas con tantos niños con necesidades de apoyo educativo".

Por último, el diputado provincial, Juan Márquez, prioriza "la atención de los niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales y contra el despido previsto de profesores. Es un claro error del PP. Luchamos por una educación pública y de calidad", ha concluido.