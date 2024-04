IU reclama "el refuerzo urgente e inmediato" de las urgencias médicas en Ardales, Álora y Carratraca

IU Málaga ha reclamado este lunes "el refuerzo urgente e inmediato" de las urgencias médicas en los municipios malagueños de Ardales, Álora y Carratraca.

Este lunes la localidad de Álora ha acogido una protesta ciudadana "en defensa de la sanidad pública" en la que se ha exigido "un segundo equipo de urgencias permanente que atienda al propio municipio y dé servicio también a Carratraca y Ardales, una demanda histórica que no ha obtenido respuesta por parte de la Junta" y que "estos últimos años se hace "más necesaria que nunca" ante "la afluencia de turistas que visitan el Caminito del Rey, que ascienden 1.500 personas diarias y que una incidencia en el mismo se traduce en una ausencia del servicio de urgencia en ambulancia por más de tres horas".

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha subrayado que "la sanidad pública no se está muriendo, a la sanidad pública la están dejando morir"."Estamos viendo en estos cinco años de gobierno popular en la Junta de Andalucía que no para de hacer conciertos con clínicas privadas y lo último que hemos visto es cómo el viceconsejero de salud de la Junta de Andalucía el año pasado nutrió de millones a una empresa privada y ahora va a formar parte de esa misma empresa. No podemos permitir las puertas giratorias", ha agregado.

Márquez ha incidido en las "problemáticas concretas de Álora, municipio del que es concejal, Ardales y Carratraca", que cuentan "con un solo equipo de urgencias, que llevamos años reclamando un segundo equipo de urgencias permanente porque además de la población que tenemos se nos unen los visitantes que vienen al Caminito del Rey, ya que cada vez que una ambulancia tiene que salir a atender algún incidente en el mismo son más de tres horas sin servicio de ambulancia en estos municipios".

Por su parte, José Miguel López, miembro de la Dirección Provincial de IU, ha incidido en que estos tres municipios "necesitan un punto más de urgencias, necesitan más prestaciones sanitarias pública"."La política de Moreno perjudica seriamente la salud. Ante cada recorte, ante cada privatización, nosotros vamos a ir con más movilización. Ahora son tres pueblo unidos y cada vez se están uniendo más ciudadanos y ciudadanas. Queremos decirle a la Junta de Andalucía que ya basta de vender la sanidad pública, es un derecho fundamental de todos los andaluces y andaluzas y no podemos estar troceándola y vendiéndola", ha agregado.

Desde el Ayuntamiento de Carratraca, su teniente alcalde, Juanjo Florido, ha hablado en su condición también de profesional sanitario, incidiendo en que "estos tres pueblos sufren unas carencias que por parte del SAS deben ser resueltas ya, porque no nos pueden hablar de despoblación y a la vez negarnos servicios básicos como la sanidad"."Queremos un segundo equipo de urgencias en Álora y un punto de urgencias en Ardales con ambulancia medicalizada. Estas movilizaciones son sólo el principio, vamos a seguir y a seguir por una asistencia sanitaria justa y digna", ha agregado.

En nombre de Ardales se ha manifestado su teniente alcalde, Irenes Calderón, quien ha señalado que "Álora y Ardales ya son municipios turísticos, lo que incrementa la población todos los días, sabemos que el Caminito del Rey supone la visita de 1.300 personas al día, a lo que hay que añadir el pésimo estado de la carretera A-357. Las urgencias son prioritarias, son un servicio y un derecho que reclamamos ya".