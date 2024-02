IU reclama a Sanz que "de marcha atrás" con la plaza de España y apueste por la tasa turística

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, --que forma parte del grupo de Con Podemos-IU--, y la diputada por Sumar en el Congreso Engracia Rivera han solicitado al alcalde, el popular José Luis Sanz, que "dé marcha atrás" en su idea de cerrar la plaza de España y cobrar la entrada a los turistas, recordando que es "un espacio que alberga instalaciones públicas con dependencias administrativas del Gobierno".

Así, desde Izquierda Unida califican la propuesta de Sanz de "cobrar turistas y a sevillanos que no residen en la ciudad"--Sanz precisa que sería gratis para empadronados en Sevilla y nacidos en el conjunto de la provincia-- como "una auténtica barbaridad", que "sigue la senda a la que nos tiene acostumbrado el Partido Popular de privatizar hasta el espacio público"."Si de verdad el alcalde de la ciudad está preocupado por el mantenimiento y la conservación de este conjunto monumental, legado de la Exposición Iberoamericana del 29 y declarado como Bien de Interés Cultural, o que tiene que hacer es aplicar de una vez por todas con valentía la tasa turística como hace la gran mayoría de las ciudades europeas, pensando así en el interés de nuestra ciudad y no favoreciendo con sus decisiones, una vez más, los intereses de su amiguete. Hay que tener altura de miras, ser valiente, y desde luego esta medida de la tasa turística no desincentivaría que siguieran viniendo turistas a nuestra ciudad", ha declarado Sánchez."Es el Gobierno de España quien controla los edificios de acceso que rodean a la Plaza de España, el Ayuntamiento solo tiene competencias en uno de los lados de la plaza, por lo que solicitamos a alcalde que dé marcha atrás, es inadmisible que se llegue a privatizar un espacio público, una plaza pública, porque el gobierno de la ciudad no tenga la valentía suficiente para implementar una tasa turística", ha declarado Rivera.