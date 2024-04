IU redobla acción "en la calle y las instituciones" para que Moreno no convierta "nuestra sanidad en su negocio"

La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, ha anunciado una "acción institucional para trasladar a todos los ayuntamiento de Málaga mociones en defensa de la sanidad pública y para exigir que se realice una auditoría de todos los contratos de la Junta de Andalucía con aseguradoras privadas". "No vamos a permitir que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convierta nuestra sanidad en su negocio", ha advertido.

Morillas ha criticado que "el ex viceconsejero de Salud que transfirió más de 44 millones de euros a la empresa sanitaria privada Asisa, 8,8 millones de ellos a una clínica de este grupo radicada en Málaga, sin concurrencia competitiva vaya a ser contratado por esta misma empresa" y ha explicado que "hemos denunciado este caso ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción Antifraude".

También, ha continuado, "hemos registrado una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía para perseguir a los corruptos y a los corruptores, para que se endurezca el régimen de incompatibilidades, es vergonzoso que la Junta autorice que, a partir del mes de julio la persona responsable de la adjudicación a dedo de 44 millones a una aseguradora vaya a ser contratado por esa misma empresa"."El Gobierno del PP en la Junta está gestionando más de 120 millones de euros para adjudicar a aseguradoras privadas sin proceso de concurrencia competitiva. A causa de que el PP desmantela la sanidad pública tenemos una provincia en la que muchos municipios no tienen médico 24 horas, las ambulancias tardan hasta una hora en llegar, existen hospitales fantasma que no tienen las plantillas con el suficiente personal y padecen unas listas de espera insostenibles. A pesar de ello, el PP sigue engordando las cuentas de las aseguradoras privadas", ha asegurado Morillas.

De igual modo, la coordinadora de IU establece "un paralelismo entre lo que sucede con la sanidad pública en Andalucía y lo que pasa en Madrid"."El telón de fondo son las privatizaciones que Moreno Bonilla ha acelerado para convertir nuestra salud en un negocio para ellos y para sus amigos y que generan una triple corruptela: contratos millonarios que se adjudican sin concurrencia competitiva, puertas giratorias que incumplen la ley de incompatibilidades y una posible malversación de fondos públicos, en la medida que han sido justificados como una herramienta para reducir las listas de espera pero las listas de espera están batiendo récords históricos aunque en 2023 se aumentaron los conciertos con la privada de forma escandalosa", ha agregado.

Morillas considera que "estamos asistiendo a un caso más del manual de cabecera de los gestores del PP, que consiste en transferir ingentes cantidades de dinero público a aseguradoras privadas de la sanidad para luego acabar siendo contratados por ella"."Es absolutamente vergonzoso que la Junta de Andalucía autorice a que el que fuera viceconsejero de Salud pueda ser contratado por la empresa privada Asisa a partir del mes de julio. Lo que es incompatible hoy debería ser también incompatible en el mes de julio ya que, además, es completamente reprobable en términos éticos", ha apostillado.

Por último, Morillas ha realizado un llamamiento para que "haya una gran movilización de toda la provincia de Málaga a la manifestación que partirá este domingo, 7 de abril, a partir de las 12.00 horas, desde la intersección de Alameda Colón con la Alameda Principal de Málaga, convocada por la Marea Blanca junto a las organizaciones sociales y sindicales, "tiene que llegar un mensaje rotundo a Moreno de que no vamos a permitir que convierta nuestra salud en su negocio", ha concluido.