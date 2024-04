María Iglesias presenta su novela 'Horizonte' en la Estación de las Letras ante estudiantes de La Rinconada

La periodista y escritora María Iglesias ha tardado tres años en dar vida a 'Horizonte', su última novela, que da voz a la nueva generación de jóvenes africanos. Estación de las Letras ha acogido la presentación de este libro, en la que la autora ha mantenido un encuentro con alumnado del IES Carmen Laffon en la biblioteca del centro de La Rinconada (Sevilla).

El acto ha dado inicio, en primer lugar, con el director del Laffon, Juan Carlos Escribano, que ha agradecido al Ayuntamiento la oportunidad de que el instituto participe en este programa cultural y ha animado a los jóvenes a aprovechar este encuentro con la escritora para aprender y disfrutar de la literatura y la lectura.

El delegado de Educación, Antonio Marín, siguiente en tomar la palabra, ha explicado que Estación de las Letras es un "proyecto semilla que busca contribuir a "sembrar" el interés por la lectura en las edades más tempranas. Y en esta edición los institutos jugáis un papel fundamental. En estos encuentros con escritores y escritoras vais a aprender los procesos de creación y profundizar en nuestra literatura".

En cuanto a María Iglesias ha referido que "cuando la pasión se une al análisis y a las ideas se crean puentes de conocimiento para sembrar semillas de conciencia crítica en la gente joven, que tiene en sus manos, pero sobre todo en sus mentes, la posibilidad de cambio hacia una sociedad más justa. Por eso hoy, en esta parada de Estación de Las Letras, María Iglesias nos va a entusiasmar con su fuerza y pedagogía en la presentación de su fantástico libro 'Horizonte', desgranando la realidad sobre el racismo y la explotación de África".

María Iglesias (Sevilla, 1976) trabaja desde hace una década como articulista de elDiario.es y como redactora especializada sobre política internacional, migraciones y derechos humanos. Como escritora, tiene en su haber las novelas 'El granado de Lesbos', 'Lazos de humo' y la última 'Horizonte'(2023), con la que ha visitado La Rinconada, y en la que los personajes retratan a la nueva generación de jóvenes africanos que están actuando como "agentes del cambio", dispuestos a conquistar la igualdad.

Iglesias ha comenzado el encuentro expresando al público joven su deseo de que "este rato sea significativo" y ha subrayado que ella es "vehemente, pero muy disfrutona. Para mí escribir y leer no es un esfuerzo, es sobre todo un disfrute. Porque desde que el mundo es mundo ha existido la necesidad humana de que, aunque tenemos una vida, íntimamente desearíamos tener decenas, cientos, miles de otras vidas. Algunas las realizaréis, pero seguiréis queriendo muchas cosas más de las que vais a vivir. La ficción os ofrece eso y, los que estamos detrás, somos gente que inventamos, somos los descendientes del chamán de la cueva que contaba las historias. Eso es una necesidad humana que nos diferencia del resto de seres que conocemos".

Tres años le ha llevado a María Iglesias terminar 'Horizonte', que tiene como protagonista a Ketu Simo, un joven camerunés inteligente, al que le quitan una beca para estudiar en el extranjero para dársela al hijo de un alto funcionario. Ello llevará a Ketu a cruzar a pie Nigeria, Níger y el Sáhara, alcanzado Ceuta y accediendo finalmente a la Península Ibérica.

Ya en la península, en la otra orilla del Mediterráneo, se ve obligado a trabajar con otros inmigrantes en los invernaderos. Y ahí se rebela, se niega a seguir un destino que parece previamente escrito. Y gracias a la ayuda de una familia que lo acoge, estudia Relaciones Internacionales y comienza a trabajar en oficinas diplomáticas. Ahí descubrirá un proyecto olvidado que puede cambiar el mundo conocido y la desigualdad que lo gobierna: la construcción de un puente, en el estrecho de Gibraltar, que una Europa y África."Él se rebela contra ese destino que le queremos imponer con nuestros estándares racistas y prejuicios, de los que no nos damos ni cuenta", ha afirmado Iglesias.

La idea de esta novela surge cuando, en su labor periodística, la autora entrevista a Sani Ladan, un joven camerunés que estaba estudiando en la Universidad Loyola que le contó su historia y le dijo que la nueva generación de jóvenes africanos estaba dispuesta a conquistar la igualdad con Europa y Occidente por primera vez en la historia."Me pareció un superviviente de una aventura de película, porque los obligamos a venir en esas circunstancias, a pedir unos visados cuyos trámites son carísimos, luego se los denegamos y no les devolvemos el dinero. Me impactó de Sani que dijo que no quería que los victimizásemos o les tuviésemos pena, alegando que el racismo y la opresión a África la tenemos que cambiar los africanos y las africanas". Así, la escritora ha señalado que "hay una juventud en África moderna, que estudia, que no se resigna a ser la pobre del planeta".

Junto a Ketu, en la novela aparecen otros personajes ficticios como un ingeniero marroquí, una migrante marfileña, una revolucionaria sudanesa o una activista española. Todos ellos quieren poner en marcha ese proyecto real de construir un túnel o puente entre ambas orillas. "Lo que me interesa de la novela son los puentes entre nosotros, los puentes entre la gente. Estamos viviendo unos retrocesos y ataques a la sociedad civil por parte de élites avariciosas que explota al sur global. La novela va de cómo esta pandilla se hacen amigos, descubren este proyecto de puente y deciden impulsarlo desde África con sus intereses. El problema de África no es que sea pobre, sino que es súper rica: oro, uranio, coltan, litio, gas, petróleo como es rica nosotros lo esquilmamos".

También ha referido la periodista que el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. "El hecho de negárselo a los africanos es porque son negros, por racismo. Vivimos en un mundo racista y debemos deconstruirnos para quitar esas ideas. La razón de esta Declaración era evitar el colapso humano al que estuvimos a punto de llegar con la guerra nuclear. Eso que en mi generación parece que se superó, de nuevo estamos en el punto de partida: belicismo, militarismo".

Ha hablado de su libro 'El granado de Lesbos' basado en la crisis de refugiados sirios y donde uno de los protagonistas es acogido por una familia de Córdoba. De nuevo se basó en testimonios reales de su experiencia como periodista. "Los seres humanos somos capaces de mejores reacciones que el rechazo y el miedo al diferente. Cuando conoces a los demás te quitas prejuicios y estereotipos".

Con respecto a por qué decidió escribir una novela en lugar de un ensayo sobre el tema de 'Horizonte', María Iglesias lo tiene claro: "Porque una novela se vive como propia, te identificas con lo que le está pasando a los personajes. No hay intimidad mayor que cuando cogéis un libro y lo leéis; estáis con los personajes, los cambiáis, porque cada libro es diferente a cada lector ya que le aportamos nuestras vivencias, creencias".

Para finalizar ha resaltado que "el cambio en África ya está en marcha, las elecciones en Senegal son un ejemplo. Y los españoles y las españolas debemos elegir entre aceptar el discurso antiinmigrante o las nuevas generaciones tejer un eje distinto entre el norte y el sur".