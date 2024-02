Los premios de Inpro distinguen al Ayuntamiento de Osuna por su perfil digital y a la empresa GPIC

Dentro de las acciones de sensibilización que aglutina el Plan 'Sevilla Territorio Inteligente' de INPRO, la sociedad de informática provincial ha hecho entrega de sus Premios al 'Ayuntamiento Digital' y a la 'Empresa E-Government' en el Pabellón Tres Culturas del Mediterráneo. En esta ocasión, el reconocimiento ha recaído en la corporación local de Osuna y en la empresa GPIC, además de una mención especial que se ha hecho a la labor de sensibilización que el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental despliega cada año en clave de digitalización.

El acto ha estado presidido por el máximo responsable de la Diputación, Javier Fernández, acompañado por el presidente de la CES, Miguel Rus, y por la secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos, que han sido los encargados de entregar los galardones a los premiados.

Durante su intervención, el máximo responsable provincial ha expresado que aspira a "una Sevilla cohesionada, en la que no todo el mundo quiera vivir en el área metropolitana o la capital, sino que el territorio sea diverso y equilibrado. Y para eso necesitamos cohesión territorial, social y, cómo no, cohesión digital. Si no buscamos esos equilibrios, la gente buscará lugares más competitivos para vivir"."Frente a aquellas manifestaciones que protestaban hace años ante el fenómeno de la globalización -ha proseguido-, hoy en día nadie está en contra de lo digital, porque todos sabemos que o te adaptas o te quedas atrás. Tenemos que hacer un buen uso de todo esto y, como ejemplo, me parece maravilloso el perfil y el ejemplo de los premiados en el día de hoy. Admirable el talento y la capacidad de inventar del Colegio de Telecomunicación, como coherente es el discurso de igualdad que nos ha dejado la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, porque cuando no hay igualdad, no pierden las mujeres, pierde la sociedad porque se desperdicia la mitad del talento. Cuando un chico de Sierra Morena no puede venir a la Universidad, no pierde ese chico, perdemos todos. Por eso hay que seguir discriminando positivamente para que el talento no tenga límites y seamos capaces desde las administraciones de poner en valor todo ese talento, para que fluya en beneficio de toda la sociedad"."Gracias también a GPIC por su trayectoria empresarial. Recibís todos un premio no para que muráis de éxito ni de autocomplacencia, sino para impulsaros y tengáis la firme convicción de que estáis haciendo las cosas muy bien", ha señalado Fernández.

Como cierre a su intervención, el presidente ha remarcado que "la Diputación quiere ser el pegamento del talento, la innovación y las empresas, ejerciendo de palanca desde la administración pública, para construir provincia de la que podamos sentirnos orgullosos. Y para eso, en el Plan Más Sevilla hemos previsto 21 millones para invertir en tecnología y sostenibilidad. Porque el que no invierta en tecnología se quedará atrás en un mundo muy competitivo y, para que eso no ocurra, nuestro plan Sevilla Territorio Inteligente va a arrimar el hombro para que nuestra provincia sea un buen lugar para vivir y, también, buen lugar para invertir". "Esto va de que nos elijan. Y desde esa clave, Sevilla quiere competir para ser un lugar que elijan los empresarios y los que arriesgan. Y todo para vivir mejor. Si así ocurre, estaremos consiguiendo nuestros objetivos", ha finalizado.

Por su parte, el CEO de GPIC, Ignacio Soto, ha puesto en valor la apuesta que su empresa viene haciendo en tres líneas de negocio específicas que son la seguridad, tanto en el ámbito de la consultoría como en el de las infraestructuras, con un proyecto de referencia para una gran administración; en segundo lugar el trabajo y los procesos analíticos y de gobierno del dato y, por último; la formación, así como la gestión de proyectos de soporte a infraestructuras, al puesto de trabajo y a la movilidad relacionada con este.

En el caso del Ayuntamiento de Osuna, la alcaldesa de la localidad, Rosario Andújar, ha destacado que este municipio "siempre está dispuesto y atento a dar pasos en clave digital y, honestamente, creo que lo estamos consiguiendo. Porque lo importante es que, además de ser más ágiles y eficientes, también damos un mejor servicio a los ciudadanos, que es lo más importante de todo".

Por último, el Decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental, Manuel Ortigosa, ha expresado que "desde el COITAOC tenemos el compromiso de ejecutar acciones que permitan generar utilidad para una sociedad y una economía cada vez más digital; llevar a cabo iniciativas para un territorio y unas Administraciones en proceso de cambio; e impulsar la innovación y la transformación digital como una palanca para un futuro más próspero en Andalucía. Todo ello sin olvidar que tenemos la obligación de generar valor desde el Colegio hacia el colectivo de Ingenieros e Ingenieras de Telecomunicación, al que representamos, y fomentar nuevas vocaciones en el ámbito tecnológico".