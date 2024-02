Investigadores trabajan en modelos de inteligencia artificial que protejan la privacidad de los datos

La Universidad de Jaén, a través del grupo de investigación Sinai --Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información--, lidera el proyecto FedDAP, que pretende avanzar en modelos de inteligencia artificial (IA) que protejan la privacidad de los datos.

El modelo imperante ahora es el dirigido por datos, es decir, se usan ingentes cantidades de los mismos anotados para poder predecir el significado o la categoría a la que pertenecen datos nuevos, según ha informado este jueves la UJA.

Esto que puede parecer inocuo, no lo es cuando un sistema de IA se aplica a actividades que afectan a los seres humanos, como pueden ser decisiones automáticas en el dominio de la medicina, las finanzas o conversaciones con sistemas conversacionales.

Los sistemas de este tipo de aplicaciones están entrenados con datos personales y "su protección es fundamental para salvaguardar la privacidad de las personas cuyos datos se están usando y para fomentar la confianza en una IA colaborativa y respetuosa con las personas".

Este es el fin del proyecto 'FedDAP: Aprendizaje Federado para Preservar la Privacidad de los Datos', concedido por el ministerio de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades."En un momento en el que la IA está despertando más preocupación que entusiasmo en la población en general, debido a la revolución que puede suponer en el mercado laboral, al uso intensivo de datos personales y a la aparente incapacidad de conocer el nivel de protección de los datos que usan los sistemas de IA, es trascendental avanzar en modelos que salvaguarden la privacidad de los datos y, sobre todo, en aquellos casos en los que se tratan datos personales", ha dicho el profesor de la UJA e investigador principal del proyecto, Eugenio Martínez.

Esta es la razón que ha llevado al grupo Sinai a adentrarse en el estudio del paradigma de aprendizaje automático conocido como aprendizaje federado: evita que los datos tengan que transferirse a un servidor central, pudiéndose mantener en los dispositivos de sus propietarios y, por tanto, evitando desvelarlos a usuarios ajenos a su creación.

Al respecto, Martínez ha señalado la relevancia de avanzar en el desarrollo e implantación del aprendizaje federado. "Debemos trabajar en una IA confiable y respetuosa con las personas y esto pasa por la protección de la privacidad de los datos, siendo el aprendizaje federado una opción destacada al evitar que los datos tengan que abandonar los dispositivos de sus propietarios y, por tanto, reduciendo que estos pierdan el poder sobre sus propios datos", ha explicado.

El proyecto está permitiendo la integración del aprendizaje federado en otras líneas de investigación en las que el grupo Sinai de la Universidad de Jaén es líder, como es el caso del procesamiento del lenguaje natural (PLN).

Recientemente, se han obtenido "resultados muy positivos" en el uso del aprendizaje federado en tareas relevantes como el análisis de opiniones y la identificación del lenguaje de odio. Estos resultados se publicarán en la prestigiosa revista internacional 'Transactions of the Association for Computational Linguistics'.

El equipo de investigación del proyecto FedDAP está formado por miembros del grupo Sinai, investigadores de la Universidad de Granada y de la Cardiff University de Reino Unido. Están convencidos de que sus resultados contribuirán al avance de las técnicas y aplicaciones del aprendizaje federado, lo cual será una "aportación clave" para una inteliegencia artificial "más confiable, segura y respetuosa con los derechos de las personas".