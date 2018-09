Investigan si la patera tiroteada por Marruecos salió desde Ceuta

Según un comunicado del Ministerio del Interior, la embarcación transportaba migrantes indocumentados, se encontraba "en situación sospechosa" en aguas del Mediterráneo cerca de Tetuán y recibió orden de parar, pero al desobedecer, la Marina marroquí "se vio obligada a abrir fuego". La embarcación era del tipo go fast , nombre que se da a las lanchas rápidas con varios motores, usadas por los grupos del narcotráfico. Fuentes de las autoridades locales dijeron posteriormente que los migrantes "iban tumbados" dentro de la patera y que por eso no eran visibles para los miembros de la Marina que dispararon al barco.

Una ONG pide que se juzgue a los militares

La organización pro derechos humanos Human Right Watch (HRW) pidió ayer que se juzgue a los militares de la Marina marroquí que el pasado martes causaron la muerte a tiros de Hayat B., de 20 años, durante la intervención para interceptar una patera en las costas del Mediterráneo. "Las autoridades deberían divulgar públicamente sus conclusiones y llevar a los responsables ante la Justicia", precisó la directora de la división de Oriente Medio y África del Norte de HRW, Sarah Leah Whitson, en un comunicado. Agregó que no hay pruebas de que los 20 migrantes que viajaban en el barco representaran una amenaza, lo que habría sido, en su opinión, la única justificación legal para que les disparasen, según la entidad no gubernamental.