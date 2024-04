La Invisible recurrirá la sentencia: "La solución a esta situación debe ser de índole política y no jurídica"

La Invisible ha informado de que recurrirá, en los plazos estipulados, la sentencia que posibilita el desalojo. "La solución a esta situación debe ser de índole política y no jurídica", han afirmado.

En rueda de prensa, han explicado que el pasado 20 de marzo, el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Málaga desestimó el recurso de la cesión de La Casa Invisible realizado en 2018. Así, La Invisible ha criticado, tras las declaraciones del Ayuntamiento al respecto, "la enésima ruptura unilateral de la mesa de negociación entre los colectivos de La Casa Invisible y el Consistorio"."La sentencia que posibilita el desalojo no es firme y el equipo jurídico de La Invisible la recurrirá en los plazos estipulados", han insistido y han vuelto a reiterar que "la solución a esta situación debe ser de índole política y no jurídica".

Desde La Invisible han recordado la motivación del proceso y han aludido, de igual modo, al proceso de negociación. Por otro lado, han advertido de que cuando el Ayuntamiento de Málaga "hace mención a 'recuperar' se refiere a acabar con un modelo cultural singular en Málaga y más que consolidado sin proponer ninguna alternativa viable"."La Invisible tiene en marcha una labor cultural a todos los niveles y reconocida por agentes culturales de primer nivel en Europa", han asegurado, preguntándose "¿Qué explicaciones tendrá el alcalde de la ciudad de los museos para estos?"

Han insistido en que "hablamos de trabajos en marcha y apoyos del Ministerio de Cultura, a través de su Comisión de Arte Contemporáneo, el International Committee for Museums and Collections of Modern Art, el Van Abbemuseum de Einhoven, el Museo Reina Sofía y la Fundación Cultural Europea".

Además, han agregado que "no solo las grandes instituciones, por La Invisible pasan cada día centenares de personas y colectivos sociales y culturales que construyen un modelo fundamental para mantener el tejido social vivo de una ciudad cuyo espacio público ha quedado totalmente privatizado"."A golpe de firma el Ayuntamiento pretende acabar con un actor fundamental de la cultura a nivel estatal", han agregado. Desde La Invisible entienden "que la solución no puede ser otra que la negociación y el consenso", han apostillado. Por último, han asegurado que sobre el regidor "recae la responsabilidad actual de cómo retratar a Málaga de cara al mundo".