Jaén Merece Más exige al Ayuntamiento paralizar las obras en la plaza de San Bartolomé e información del proyecto

El partido Jaén Merece Más ha exigido al Ayuntamiento --de cuyo equipo de gobierno forma parte junto al PP-- la "paralización inmediata" de las actuaciones en la plaza de San Bartolomé y "que se informe del proyecto"."Se trata de una zona del casco antiguo y declarada bien de interés cultural y es prioritario que se garantice su protección", ha indicado en una nota la formación, desde la que se pide la suspensión de las obras "al menos hasta que se informe del proyecto" que se ha iniciado y del que no han sido informados "ni este grupo municipal, ni otros colectivos y asociaciones".

En este sentido, ha solicitado que "el proyecto sea supervisado por la Comisión Municipal de Patrimonio, que son los técnicos encargados de informar sobre las actuaciones a realizar en las zonas BIC y sus entornos y de que se garantice su protección".

Según ha añadido, en virtud de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, como el Ayuntamiento tiene delegadas las competencias en materia de Patrimonio Histórico, es competencia de la Oficina Técnica el informar sobre cualquier tipo de actuación que se vaya a hacer en el casco antiguo.

Jaén Merece Más ha subrayado que no vale "la explicación o la excusa de que 'antes también se hacía así' porque igual de mal" le parecía, de modo que ha hecho hincapié en que se paralicen las obras tener todos los informes y se dé a conocer el proyecto."Consideramos que el alcalde debe paralizar las obras de forma automática y que no se vuelvan a iniciar hasta que conozcamos el proyecto y que los técnicos informen sobre el mismo", ha dicho, no sin agregar que se debe justificar "de manera inequívoca" que toda actuación en el casco antiguo "certifique y garantice el cumplimiento absoluto de las normativas de protección".

En este punto, ha asegurado que no busca poner en cuestión que sea necesario el llevar a cabo actuaciones para mejorar la plaza de San Bartolomé, "pero sí el hecho de que se dé a conocer el proyecto, su adaptación y cumplimiento de la normativa urbanística y que se lleve a cabo con la máxima transparencia".

Fue el concejal de Conservación e Infraestructuras Municipales, Antonio Losa, quien anunció este miércoles la remodelación del citado enclave. La intervención tiene un presupuesto de 85.000 euros y se centrará en la mejora de la solería, el mobiliario urbano y la accesibilidad de este espacio situado en el casco antiguo.