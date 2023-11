Jaén Merece Más critica la supresión este martes de un tren a Madrid por "falta de maquinista"

Jaén Merece Más (JM+) ha atribuido a "la dejadez de Renfe" el que "casi un centenar de viajeros" en las estaciones de Jaén y de Linares-Baeza con destino Madrid se hayan quedado en tierra a primera hora de esta mañana después de que el tren que tenía previsto salir con destino a la capital de España no haya podido hacerlo por "falta de maquinista" y por "la falta de coordinación del centro de servicio de gestión de Renfe de Madrid".

Según recoge JM+ en un comunicado, el tren previsto este martes para las 6,12 horas no ha podido salir y los viajeros han sido recolocados en el de las 8,32 horas "con el consiguiente perjuicio que se causa a estas personas" como así ha destacado el responsable de la plataforma en defensa del ferrocarril de Jaén y Linares-Baeza, Luis Marín.

Marín ha explicado que ese hecho viene como consecuencia del retraso del tren 18036 de este lunes por "lo que el maquinista de ese tren tenía que haber iniciado el viaje con destino a Madrid esta mañana, sin embargo, este trabajador no tenía el descanso reglamentario".

Ha añadido que a pesar de esta situación en la que el maquinista no había cumplido con el descanso exigido, había un maquinista de reserva en la estación "al que no se le avisó para suplirlo porque el centro de gestión de Madrid no trabaja de noche". Para Marín, "es imperdonable, es indignante, lo que está pasando a nivel ferroviario en este país en concreto en nuestra provincia de Jaén".

De igual forma, Jaén Merece Más ha habilitado un buzón de quejas donde los usuarios del ferrocarril puedan exponer las incidencias o experiencias que han tenido en la utilización de los servicios ferroviarios. Con esta iniciativa JMM pretende desarrollar un informe con datos reales para presentar a Renfe.

Por su parte, desde Renfe, se ha indicado que Adif tuvo que interrumpir el tráfico ferroviario entre Villaverde Bajo y Getafe Industrial (Madrid) a primera hora de la tarde del lunes por el accidente de una persona en un punto de paso no autorizado. Esta incidencia afectó a los trenes de Cercanías de Madrid y a los de Media Distancia entre Madrid y Jaén que, por esa incidencia, registraron demoras importantes con respecto a su horario habitual.

Es por ello que el maquinista no pudo completar su tiempo reglamentario de descanso y por lo que los viajeros del tren de esta mañana Jaén-Madrid de las 6,12 horas han sido encaminados en el siguiente servicio con salida de la capital jiennense a las 8,32 horas, que ha circulado con reforzado en doble composición.

Desde Renfe se ha incidido en que ha mantenido informados a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales y que se indemnizará a los viajeros en función del retraso.

Por otro lado, tras lo ocurrido con el primer tren de la mañana a Madrid, la Asociación de Empresarios y Profesionales, PROA Jaén, ha manifestado a través de un comunicad su "profundo malestar" con la situación de los servicios ferroviarios en la provincia.

Desde PROA consideran que este tipo de incidencias ratifican la "paupérrima situación del transporte ferroviario en Jaén". Así lo ha señalado el presidente de PROA, Óscar Arévalo, que ha apuntado que "en las tres últimas décadas, la provincia de Jaén ha perdido el 90 por ciento de los trenes que circulaban por ella, más del 47 por ciento de las paradas y cientos de miles de pasajeros".

Arévalo ha dicho que actualmente Jaén "es el territorio con menos servicios ferroviarios de Andalucía oriental" y ha exigido a las administraciones "un acuerdo, que lejos de alcanzar una realidad deseada a corto plazo, al menos consiga una situación de mínima dignidad con nuestras infraestructuras, que nos ayude a converger con el resto de provincias en cuanto a servicios ferroviarios".