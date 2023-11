El Jardín de la Danza del Alcázar recuperará dos esculturas renacentistas tras sufrir daños por las lluvias

El Real Alcázar de Sevilla recuperará dos esculturas de plomo --una ninfa y un sátiro-- de los siglos XVI y XVII que serán expuestas en su ubicación original, coronando las columnas renacentistas que se hayan dentro de la zona denominada Jardín de la Danza. Debido a la borrasca Bernard, el pasado domingo 22 de octubre, una de las columnas renacentistas ubicadas en este jardín sufrió daños al caerle encima una rama de gran porte.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, una de las dos columnas es la que sufrió los "mayores daños" al no resistir su cimentación, desplomándose sobre el pavimento y uno de los parterres del jardín. No obstante, "columna y capitel no han sufrido graves daños. No así la peana que lo sostiene, que ha resultado fragmentada"."Tras una evaluación, se ha decidido devolver a estas columnas renacentistas a su estado original, en el que estaban coronadas por dos esculturas de plomo renacentistas", ha explicado el delegado de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital, Juan Bueno.

El responsable municipal ha añadido que "estas dos valiosas esculturas llevan desde hace años almacenadas en dependencias del Real Alcázar y gracias a esta actuación, en poco tiempo, se podrá volver a disfrutar de ellas como en tiempos pasados". Asimismo, "como consecuencia de la actuación de urgencia, resulta necesario comprobar el estado en el que se encuentra la cimentación de dicho elemento. Para ello, es preciso ejecutar remociones en el terreno, que serán supervisadas arqueológicamente dada la riqueza estratigráfica del subsuelo del Alcázar".