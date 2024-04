Javier Fernández celebra la continuidad de Sánchez como "mensaje de fortaleza ante la calumnia y el odio"

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha considerado una "muy buena noticia" la decisión del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de "continuar" al frente del Ejecutivo central; tras haber sopesado si seguir o no en el cargo después de que un juzgado abriera diligencias por las denuncias de Manos Limpias sobre su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios; unas actuaciones que la Fiscalía ha solicitado archivar y que Sánchez encuadra en una "estrategia de acoso y derribo" en la que ve al PP y a Vox como "colaboradores necesarios"."Es una muy buena noticia no sólo para el PSOE y para nuestro país, sino también para la democracia porque logramos lanzar un mensaje de fortaleza, un mensaje de que nada ni nadie desde la calumnia, la intoxicación, el odio y las mentiras puede cambiar gobiernos en España", ha dicho Javier Fernández.

El dirigente provincial socialista ha insistido en que la decisión de Pedro Sánchez es "una buena noticia que confirma la legitimidad de los resultados de las pasadas elecciones generales del 23 de julio"; saldadas con el PP como fuerza más votada pero la renovación de Sánchez como presidente del Gobierno; al no cosechar el PP suficiente apoyo en el Congreso para la candidatura de Alberto Núñez Feijóo; y sí conseguirlo el PSOE con el respaldo de Sumar, ERC, Bildu, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria.

La decisión de Pedro Sánchez, según Javier Fernández, "certifica que merece la pena llevar a cabo una política con cabeza y con corazón, porque si no se deshumaniza la gestión pública"."No todo no vale en política, debe haber límites porque la crispación no trae nada bueno", ha asegurado Javier Fernández, quien ha considerado "perfectamente compatible la crítica sana y constructiva con el avance de la sociedad en derechos y servicios públicos".

El secretario general del PSOE de Sevilla ha puesto en valor que el "presidente del Gobierno haya interpelado esta mañana a la sociedad española para que, desde la colectividad, podamos conseguir un país en el que la verdad pueda primar frente a la mentira"."El proyecto económico y social de España es un ejemplo en toda Europa", así que la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa "nos da a las y los socialistas más fuerza, más energía y una mayor motivación para seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía", ha concluido.