Aguirre, sobre Suárez Illana y el aborto: "Un micro lo que tiene es que lo dicho, dicho queda"

El Consejero andaluz de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, se ha referido este viernes 29 de marzo a las polémicas declaraciones sobre el aborto del número 2 del PP al Congreso por Madrid, Adolfo Suárez Illana, que más tarde matizó. "Uno es dueño de sus silencios, pero muchas veces es muy tentador coger un micro, y un micro lo que tiene es que lo que queda dicho, dicho queda".

"Los neandertales también lo usaban, esperaban a que naciera y le cortaban la cabeza y en Nueva York se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento, que es curioso", había asegurado Suárez Illana en una entrevista. Posteriormente, pidió disculpas. "Cuando uno se equivoca y mete la pata, lo mejor es pedir disculpas", recalcó. "Lo siento, pido disculpas y punto. Se acabó la polémica", insistió.

Respecto a la posibilidad de un cambio en la ley ante una hipotética vuelta al Gobierno del PP, Aguirre ha admitido que "la ley nacional es de obligado cumplimiento quieras o no quieras. No vamos a imponer nuestra ética cuando hay una ley". "Nosotros vamos a trabajar de forma clara en informar a la mujer embarazada de las posibilidades de cara a esa defensa del no nacido", ha apuntado.

"Nuestra estrategia será el Derecho y, mientras no cambie, es el que hay, pero vamos a defender el derecho del no nacido, con un máximo de facilidades para la continuidad del embarazo, con una política proactiva en derecho de la vida", ha concluido.

Renta mínima contra la pobreza infantil: "Humo"

Aguirre considera que la propuesta del Partido Socialista de una renta mínima contra la pobreza infantil, en su documento de 110 compromisos, no es viable económicamente y por lo que supone "vender humo" en periodo electoral.

"Ojalá fuera factible económicamente. La mejor política social es una política económica. Pero es muy fácil tirarse en la esfera del programa electoral a prometer temas que luego va a ser difícil alcanzar", ha señalado.

Aguirre ha admitido que una renta mínima seria interesante "pero ¿hasta qué punto no vendemos humo? -se ha preguntado-. Yo espero del Gobierno entrante una buena política económica que mejore las políticas sociales que actualmente hace el gobierno".