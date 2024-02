Jethro Tull, Jay-Jay Johanson, Diana Navarro y Coque Malla, esta semana en los teatros municipales de Málaga

Los teatros municipales de Málaga, el Cervantes y el Echegaray, han agotado las entradas para los conciertos de esta semana de los británicos Jethro Tull, el sueco Jay-Jay Johanson, la malagueña Diana Navarro y el primero de los dos que ofrece el madrileño Coque Malla.

El público aún puede adquirir tiques para la segunda actuación del exlíder de Los Ronaldos, agendada el domingo 25 en el primer escenario de la ciudad, y para el David Hazeltine Trio el mismo día en el Echegaray, han señalado desde el teatro en un comunicado.

El cartel de la semana se abre este martes en el Teatro Cervantes con la inmersión de Diana Navarro en el cancionero de una de las más grandes tonadilleras de la historia, un espectáculo denominado 'De la Piquer a la Navarro. Coplas del siglo XX en el siglo XXI' que demuestra la pasión de la malagueña por doña Concha.

El mismo día, el Teatro Echegaray acoge la electrónica magnética y sutil de Jay-Jay Johanson, un autor e intérprete de singular voz que vuelve a la ciudad con su nuevo álbum, Fetish, bajo el brazo después de un par de exitosas comparecencias anteriores.

En ambos casos las entradas hace tiempo que se agotaron, lo mismo que ha sucedido para ver a Ian Anderson y sus Jethro Tull. El legendario grupo de rock y folk progresivo regresa el miércoles 21 al Cervantes con una puesta en escena que combina un impactante diseño de luces con una gran pantalla de vídeo que ejerce de hilo conductor del concierto.

Con la primera cita para ver a Coque Malla agotada desde hace semanas (el sábado 24), el guitarrista, cantante y compositor madrileño, añadió una nueva fecha el domingo 25 para que todos sus fans puedan escuchar las canciones de su nuevo disco, 'Aunque estemos muertos'.

El mismo día el escenario de la calle Echegaray recibirá al trío de David Hazeltine, pianista de Milwaukee que ha destacado en el jazz contemporáneo por su capacidad de innovación, por sus formaciones como líder y por su participación en el supergrupo One For All.

Además de estos conciertos de copla, electrónica, rock y jazz, la semana se abre a la música clásica con el ciclo Aeternum y con el programa de abono número 7 de la Orquesta Filarmónica de Málaga. El dúo transalpino Soqquadro Italiano, la agrupación Armonía Concertada y el trío malagueño Ensemble Escarramán coinciden en el cuarto Aeternum con el décimo cumpleaños de Pueri Cantores Málaga.

La edición 2024 del ciclo de músicas sacras del mundo, en la que vuelve a colaborar la Fundación "la Caixa", se desarrollará del 21 al 24 de febrero de 2024 en el Teatro Echegaray (de 15 a 20 euros según concierto). El jueves 22 y el viernes 23, los melómanos están invitados al programa de abono número 7 de la Orquesta Filarmónica de Málaga en su sede habitual, el Teatro Cervantes.

La batuta de Ricardo Casero conducirá a la OFM por la obertura de La clemenza di Tito, de Wolfgang Amadeus Mozart, el Concierto para violín y orquesta en re mayor, Op.61, de Ludwig van Beethoven, en el que actuará como solista el violinista Sergei Dogadin, y la Sinfonía n 1 en do menor, Op.11 , de Felix Mendelssohn (de 10 a 27 euros según zona).