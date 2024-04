Jimena anuncia cortes nocturnos de agua por la sequía mientras que Vejer pide revisar las restricciones

El municipio gaditano de Jimena de la Frontera ha anunciado este lunes que desde este mismo día se aplicarán cortes nocturnos y reducción de la presión del agua como medidas para reducir el consumo ante la situación de sequía existente, mientras que en Vejer y Medina han solicitado que se revisen las restricciones implantadas en la provincia.

Por contra, en Puerto Serrano, primer municipio de la provincia en aplicar cortes de agua por la escasez en noviembre de 2023, ha pedido "máxima precaución" tras las lluvias de esta Semana Santa ya que eso no significa que "se alivien" los acuíferos.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Jimena ha señalado que entre las 23,00 horas y las 06,00 horas del día siguiente se cortará el suministro de agua, aclarando que habrá"zonas puntuales" que podrían contar con este servicio al estar en cotas más bajas, por lo que han apelado a "la responsabilidad" de la ciudadanía.

De esta manera, se han establecido también una serie de prohibiciones en cuanto al uso del agua, que pasan por no permitirse el llenado de piscinas privadas, la limpieza de calles, el riego de jardines y el uso de duchas y surtidores públicos, además de prohibirse el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados.

En otro punto de la provincia, en el municipio de Puerto Serrano ha pasado de los cortes a una reducción de la presión, "aliviando" así la situación de sus vecinos. No obstante, su alcalde Daniel Pérez ha asegurado en declaraciones a Europa Press que "aún es pronto" para valorar "el impacto real" que las lluvias de esta Semana Santa han podido tener en los dos pozos que abastecen a este municipio."La experiencia nos dicta que una parte importante de esas aguas y más si caen de manera torrencial no acaban en el acuífero", ha advertido, pidiendo "máxima precaución" porque el hecho de que haya llovido "de manera considerable" durante varios días "no hace que se alivie la situación de acuíferos que llevan sufriendo una merma considerable de su capacidad durante décadas".

En Vejer de la Frontera, el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Andalucía "la flexibilización" de las medidas vigentes para paliar la sequía "con el fin de volver a la normalidad" tras las últimas lluvias registradas en la provincia que ha permitido "un aumento considerable de la capacidad de agua" en el pantano de Los Hurones, del que se abastece este municipio, y que ha tenido que desembalsar agua al encontrarse por encima del 93 por ciento.

En ese sentido, ha informado de que hasta que no se reúna la Comisión de la Sequía en los próximos días "y levante las restricciones en el caudal por municipios o flexibilice las medidas, nos vemos obligados a seguir con las acciones puestas en marcha por este Ayuntamiento en coordinación con el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana".

En Vejer llevan varias semanas realizando cortes programados de agua durante las noches, entre las 01,00 horas y las 06,00 horas de la madrugada.

A esto se suma Medina Sidonia, que ha solicitado al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana que traslade a la Comisión para la Sequía "una revisión" de las medidas vigentes, "con el fin de volver a disponer del suministro en nuestro municipio las 24 horas", ya que en esta localidad también se están ejecutando cortes de agua por la noche.