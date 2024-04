Jóvenes europeos se reúnen en Málaga para profundizar en procesos innovadores para la participación ciudadana

Una veintena de jóvenes de Grecia, Letonia, Italia, Bulgaria y España han compartido esta semana en Málaga buenas prácticas y herramientas de participación en el encuentro YouthNET que desde el pasado martes al sábado ha organizado la Asociación Arrabal-AID tanto en el Centro de Innovación Social La Noria de la Diputación como en el Centro InnoSocial Málaga ODS del Ayuntamiento.

Se trata de un espacio de trabajo y reflexión centrado en procesos innovadores y habilidades de la población, especialmente de quienes cuentan entre 18 y 30 años, para subrayar la importancia de garantizar el acceso libre y democrático en todos los espacios virtuales, poniendo en valor nuevos procesos y formatos innovadores para promover una ciudadanía activa y consolidar una democracia participativa, han señalado desde Arrabal-AID en un comunicado.

Esta jornada forma parte de la iniciativa YOUth in an European Think Tank que tiene el reto de reunir en distintos foros a un total de 60 jóvenes y 15 responsables políticos en materia de juventud y participación, para estrechar lazos entre comunidades y culturas diferentes y reforzar a su vez el sentimiento de pertenencia a Europa, desde la implicación de los menores de 30 años en la toma de decisiones.

En el marco de este proyecto se han desarrollado ya algunas propuestas como GymComp, para autoevaluar las competencias digitales de los jóvenes, consideradas condición previa para practicar la ciudadanía consciente y la participación activa, y Participation LAB, reuniones en línea para identificar las fases del proceso participativo, probar métodos de implicación para la toma de decisiones compartidas y establecer mecanismos de medición en los diferentes niveles de participación.

Por último, a través de ejercicios como BarCamp se busca involucrar a jóvenes y también personas mayores en el uso de herramientas digitales como lugares seguros para la expresión de sus ideas y participación.

Entre los temas que se abordado en la agenda de trabajo de Málaga figura la conexión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todos los ámbitos de actuación que afectan a la juventud, para lo que se ha contado con el apoyo de Cifal-Málaga así como en la detección de modelos de aprendizaje innovadores que se adaptan a las necesidades de jóvenes en situación de exclusión social, como es el caso de la Escuela de Segunda Oportunidad de Arrabal-AID.

También han puesto en valor distintas experiencias de municipios del interior para hacer frente al reto de la despoblación, apostando por propuestas que aúnan crecimiento social, económico y sostenibilidad que se implementan a través de los Nodos de Innovación Social de La Noria.

En la dinámica de clausura celebrada este fin de semana, en la que representantes de Letonia, Grecia, Italia y Bulgaria presentaron a distintas entidades la misión social de cada una de sus organizaciones y compartían una buena práctica para el fomento de la participación, ha asistido también la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga.