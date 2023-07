Juan Espadas cree que "el arco parlamentario" tiene que apoyar "un Gobierno de progreso" con Pedro Sánchez

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha considerado que, tras el resultado de las elecciones generales del pasado domingo, 23 de julio, "el arco parlamentario tiene la obligación de llegar a acuerdos" para posibilitar un nuevo "Gobierno de progreso" liderado por el actual jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez.

Así lo ha manifestado el líder del PSOE-A en una entrevista concedida a Europa Press en la que, no obstante, se ha reafirmado en la idea expresada por él mismo esta semana acerca de que "ahora mismo" le corresponde al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en tanto que el candidato que "ha ganado las elecciones" en escaños y en votos, quien "tiene la obligación, constitucional y democrática, de intentar buscar socios para formar Gobierno".

No obstante, Espadas ha apostillado que, "por las manifestaciones que hemos escuchado", el líder del PP "lo va a tener muy difícil, si no imposible", para alcanzar ese objetivo de ser investido presidente del Gobierno, "y a partir de ahí, veremos cuáles son, en este caso, los pasos a dar", ha agregado.

Para el secretario general del PSOE-A, es evidente que "lo que han votado claramente los españoles" en la cita del 23J "es que no quieren a la extrema derecha en el Gobierno y, por tanto, la obligación del conjunto del arco parlamentario es llegar a acuerdos para la gobernabilidad".

"A partir de ahí, ahora mismo creo que no es el tiempo de hablar de hipótesis y especular sobre acuerdos, sino el momento de esperar a que se vayan produciendo los pasos de la democracia parlamentaria que son los que hay que dar", ha abundado el dirigente socialista antes de agregar que él se va a "quedar ahí" de momento.

Crisis de liderazgo en el PP

No obstante, ha advertido también de que, "en los próximos días, en las próximas semanas, iremos viendo cómo evoluciona" el "intento" del PP de "llegar a acuerdos y, sobre todo, también cómo evoluciona lo interno" de ese partido que, en su opinión, tiene "claramente en estos momentos una crisis de liderazgo muy importante" con Feijóo, "y ya veremos en qué queda todo esto".

Espadas ha puntualizado que no quiere "entrar en asuntos internos de otro partido" porque no le gusta "que entren en los nuestros", en referencia a los temas internos del PSOE, y no va a "especular", aunque sí ha admitido que tanto el presidente de la Junta y el PP andaluz, Juanma Moreno, como su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "son sin duda liderazgos políticos en el PP en España que obviamente van a contar" en este momento político, como "contaron ya para elegir a Feijóo y cargarse a (Pablo) Casado", según ha apostillado.

"Por tanto, si Feijóo entra en cuestión, es evidente que son dos líderes políticos que tendrán mucho que decir en el ámbito de su partido", ha augurado Espadas, que ha insistido en indicar que no va "a entrar en otro tipo de especulaciones o quinielas, porque no me parece que sea ni serio ni riguroso, y yo soy una persona que entiende la política con unos límites". "No me gusta hacer política de barra de bar como algunos", ha aseverado en esa línea.

¿Repetición de elecciones?

A la pregunta de si descartaría una repetición de las elecciones generales tras el resultado del 23J, Espadas ha respondido insistiendo en la idea de que "los españoles han dicho alto y claro que no quieren un Gobierno con la extrema derecha" dentro, en alusión a Vox, y "las fuerzas" políticas del "arco parlamentario de las Cortes Generales tienen la obligación de llegar a acuerdos para que haya un Gobierno de progreso".

Espadas ha aclarado que, para él, "un Gobierno de progreso significa construir acuerdos para que pueda tener los votos suficientes para alcanzar una investidura de Pedro Sánchez" como presidente. "Esta es la cuestión, y no voy a especular sobre más nada sobre esto porque, además, creo que le corresponde al PSOE a nivel federal, cuando tenga que llevarlo a cabo", abordar este asunto, que no es en este momento, según ha reiterado en opinar, porque "ahora mismo" son "el señor Feijóo y el Partido Popular quienes tienen que gestionar su resultado electoral".

Preguntado por la hipótesis de que el PP y el PSOE pudieran alcanzar algún tipo de acuerdo para favorecer la gobernabilidad de uno u otro sin que ésta dependiera de otros partidos, Juan Espadas ha sostenido que el PP "ya ha dejado claro, además de forma muy rápida, que con el único partido con el que habla es con la extrema derecha y con Vox", y, "si los números le hubieran dado", el PP habría apostado por "una coalición de gobierno de derecha y extrema derecha".

Espadas ha denunciado además que el PP "ni siquiera se ha acercado" en la última legislatura "a la posibilidad de llegar a acuerdos" con el PSOE "por el bien de España, por el interés general del Estado", porque "lo único que le interesa" al partido de Feijóo, en su opinión, "es el Gobierno a costa de lo que sea", pero "los españoles le han dicho que así no, que así no quieren un Gobierno de España", ha enfatizado el líder socialista.

Por otro lado, sobre la idea que lanzó antes de las elecciones el candidato del PP de hablar con los 'barones' del PSOE para que convencieran a Sánchez de que se abstuviera para posibilitar un Gobierno del PP si ese voto de los socialistas lo permitía, Espadas ha replicado que "con quien tiene que hablar Feijóo es con Ayuso, que es donde tiene realmente el problema de su liderazgo en el PP".

Finalmente, sobre la opción de que el PSOE tenga que alcanzar acuerdos con partidos independentistas de Cataluña y el País Vasco para una nueva investidura de Sánchez, Juan Espadas ha insistido en que ya "llegará el momento, si Feijóo no es capaz de alcanzar acuerdos, como parece", para que "el PSOE tenga que hacer lo que las urnas le han mandatado, que es posibilitar de nuevo la renovación de un Gobierno de progreso, y ahí se verá cuál es la situación y cuáles son esos acuerdos", ha zanjado el líder del PSOE-A.