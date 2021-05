Juan Espadas sostiene que la derecha juega en las primarias a dañar a Pedro Sánchez

Juan Espadas no quiere que le identifiquen como el candidato de Pedro Sánchez, pero sostiene que "la derecha también juega" en estas primarias, a socavar al Gobierno socialista. En un encuentro celebrado con periodistas, el candidato y alcalde de Sevilla lo tiene claro: "La fecha del 13 de junio no es casual, la derecha sabe que yo no soy su candidato". Los socialistas andaluces celebrarán sus primarias el mismo día que Rosa Díez, anterior dirigente socialista y después de UPyD, ha convocado al PP, Vox y Ciudadanos a manifestarse en la plaza de Colón contra los indultos a los dirigentes independentistas presos.

Susana Díaz había identificado a Espadas con Ferraz y a su candidatura, con un mando a distancia de Madrid. Para el alcalde de Sevilla, lo que no puede incurrir la ex presidenta es en el "bandazo", porque ha pasado en semanas de presumir de su buena relación con Pedro Sánchez a considerar que el federal invade el partido en Andalucía.

Hasta ahora, el equipo de Espadas había soslayado las críticas de Susana Díaz, pero el domingo en Dos Hermanas, su alcalde, Quico Toscano, le acusó de practicar el "yoísmo suyo". El enfado de Toscano con la ex presidenta viene de que él intentó, más allá de la paciencia de los críticos, un acuerdo con Susana Díaz. "Ella tendría que estar hoy aquí", dijo Toscano, que busca una integración de todas las familias socialistas de cara al congreso federal que se celebrará en octubre en Valencia. El propio Juan Espadas está en esa tesis, por eso dice en sus mítines que la pérdida del poder en el Junta no es de diciembre de 2018, cuando se celebraron las elecciones, sino de octubre de 2016, cuando el partido se rompió entre sanchistas y susanistas sin que fuese posible una integración posterior.

Espadas cree que los indultos tendrán escasas consecuencias en la decisión del voto de los militantes. Otra cosa es en los votantes, pero ya se han escrito decenas de análisis en los que anticipan que una derrota de Espadas sería un peso más para el presidente del Gobierno tras la debacle electoral de Madrid. El candidato tiene una opinión muy matizada sobre estos indultos: cree que son "factibles", aunque considera que el Gobierno tiene que hacer una buena argumentación política para solventar las dudas de legalidad.

Juan Espadas juega esa carta de la integración frente a Susana Díaz, él está más capacitado para unir al PSOE, toda vez que la ex presidenta se ha declarado en la línea de su reciente biografía como opositora a Sánchez. Lo que el candidato cree que no es correcto es que se aproveche el momento de "debilidad" del presidente del Gobierno para intentar ganar unas primarias.

El equipo de Espadas confía en una victoria el 13 de junio, incluso duda de que se tenga que celebrar una segunda vuelta, a la que estarían obligados sin ninguno de los tres candidatos obtiene más del 50% de los votos. Lo que opina el núcleo duro del alcalde de Sevilla es que Susana Díaz está jugando a la desmovilización de la militancia. Por eso, creen que el comité organizador, que dirige Juan Cornejo, está poniendo problemas para enviar cartas informativa a toda la militancia. La dirección considera que estos envíos son muy caros y que la militancia está comunicada por medio de las redes sociales. Los de Espadas opinan que hay miles de afiliados que no tienen contacto con las redes.

Juan Espadas espera que la participación alcance, al menos, al 70% de los afiliados. Todo lo que sea por abajo sería malo para el partido. "El PSOE necesita un resultado claro", alega.

Si ganase Espadas, le quedaría un complicado tránsito dentro del PSOE, ya que no sería secretario general -al menos, hasta el congreso-, sólo candidato a la Junta. Entiende que será complicado pero no muy difícil entenderse con el grupo parlamentario socialista para hacer otra oposición a Moreno Bonilla. El alcalde considera que es posible llegar a acuerdos con el Gobierno andaluz en determinados asuntos.

El PSOE viviría una bicefalia hasta el congreso regional de diciembre, cuando Espadas, si gana, también optaría a la secretaría general.