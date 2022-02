Juanma Espadas pone el foco en la gestión de Moreno y la política a pequeña escala

Poner el foco en la gestión “mediocre” del Gobierno de Juanma Moreno y aplicar un modelo distinto al que utilizaron sus predecesores en los últimos diez años de liderazgos socialistas. Ese es el plan de Juan Espadas para llegar con opciones a las elecciones autonómicas que deben celebrarse este año y que en el PSOE consideran que estarán “muy disputadas” a pesar de que la sensación general es que el presidente de la Junta está consolidado y que la pandemia marcará la visión que los ciudadanos tienen de estos tres años del Ejecutivo de PP y Ciudadanos.

“Hay que rascarles a ver qué han hecho”, explica una fuente cercana a Espadas de forma muy visual. La tesis de los socialistas es que Juanma Moreno ha contado con una cantidad ingente de recursos, pero “ha metido la pata” y basa su discurso en “la serenidad y la estabilidad”. El objetivo es “demostrar” que el presidente de la Junta “no es un buen gestor” y que “no tiene iniciativa política más allá de la gestión de la pandemia”. A pesar de este convencimiento, los socialistas son conscientes de que todas las encuestas dan al PP por ganador de los comicios y, de hecho, se responsabilizan de parte de ese éxito.

La idea que cala entre la actual cúpula del PSOE andaluz es que la oposición que han practicado en su primera experiencia fuera de la Junta ha sido “light”, es decir, de escasa intensidad. Al lógico periodo de adaptación que necesita un partido que ha estado 37 años ininterrupidos en el Gobierno hay que sumar la “delicada” situación interna por la que han pasado los socialistas con las primarias de la pasada primavera y la transición del liderazgo de Susana Díaz al de Juan Espadas.

No hace ni un año desde que el ex alcalde de Sevilla se postuló públicamente para disputar la Secretaría General del PSOE andaluz a la ex presidenta de la Junta. Las primarias fueron en junio y el congreso donde Juan Espadas fue entronizado se postergó hasta el pasado noviembre. Pero la autocrítica que realiza la actual dirección socialista va más allá del proceso de renovación, ya que la extiende a la última década. “Los primeros 20 años el PSOE ganaba sin bajarse del autobús”, recuerda una fuente del entorno de Espadas, que sitúa el punto de inflexión en la gestión de la crisis económica y financiera de 2008 y en la ristra de casos de corrupción asociados al partido y a su trabajo en la Junta.

La respuesta a esta constatación de la debilidad del PSOE es un esfuerzo por explicar a los ciudadanos que “este no es el mismo PSOE de siempre”. La tarea será complicada, sobre todo si se tiene en cuenta que hay partidos como Vox que no piensan dejar de recordar a los votantes el pasado asociado a la corrupción, como demuestra la última campaña de la formación de extrema derecha con un autobús con la imagen de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Para contrarrestar esa carga, Juan Espadas y los suyos insisten en poner el foco en la gestión imitando, por ejemplo, la exitosa campaña que puso en práctica Mónica García, la líder de Más Madrid en las elecciones autonómicas del pasado mayo en la comunidad. García fue la candidata que más habló de la gestión de Isabel Díaz Ayuso y se ha convertido en la jefa de la oposición, superando a los socialistas, a pesar de que el marco de aquellos comicios fue más ideológico que un balance del trabajo del Gobierno madrileño. Esta fórmula no es nueva para el líder del PSOE andaluz, que antes de ser alcalde de Sevilla estuvo cuatro años en la oposición frente al gobierno local de Juan Ignacio Zoido, que logró la mayoría absoluta más abultada que se ha visto en el Ayuntamiento hispalense.

Espadas pretende aplicar fórmulas similares a las que ya puso en práctica en la oposición municipal, con actos pequeños y de carácter sectorial que le permitan detectar dónde está el descontento de los ciudadanos con el Gobierno de la Junta e intentar erosionar a Juanma Moreno. En las últimas semanas lo ha puesto en práctica en localidades como Motril, Nerva o en el entorno de Doñana, con reuniones prolongadas organizadas con la colaboración de las agrupaciones socialistas de cada lugar. Y al trabajo sobre el territorio Espadas suma una labor para dar a conocer las políticas del Gobierno central y de los ayuntamientos y diputaciones dirigidos por el PSOE, ejemplo del “modelo de gestión” que el político sevillano quiere llevar al Ejecutivo andaluz si logra dar un vuelco a las encuestas y que sus números sumen con la izquierda para llegar a San Telmo.