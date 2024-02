Galicia tranquiliza a Juanma Moreno

Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso se juegan su futuro el próximo domingo en Galicia, donde se celebran elecciones autonómicas. Bueno, ésa es una forma de ver estos comicios por lo que respecta al PP, porque si Alberto Núñez Feijóo perdiese su histórico feudo, los populares, siempre prestos a los cambios, se verían tentados de un relevo que Moreno no desea -aún- y que Ayuso perdería. Sin embargo, hay otra perspectiva por lo que corresponde a la izquierda. Si el PSOE, tal como parece, se queda como tercera fuerza y Sumar ni siquiera entra en el Parlamento regional de donde procede su líder, Yolanda Díaz, el Gobierno de coalición se debilitaría en lo político en un momento muy apurado a causa del atasco de la ley de amnistía, cuestionada por dos instrucciones judiciales, la de Tsunami y el de la trama rusa, y por uno de los beneficiarios, Carles Puigdemont y su partido, Junts.

El PP ha llevado a cabo en Galicia una de las operaciones más peligrosas de la política, el relevo de un líder en el ejercicio del poder. Alfonso Rueda, que fue vicepresidente de la Xunta con Alberto Núñez Feijóo, sucedió a éste cuando se marchó a la política nacional. La estrategia de los populares gallegos en las autonómicas siempre ha sido la misma, que estas elecciones pasen desapercibida, que no haya tensiones que movilicen al voto urbano y a la izquierda, que llegue el día sin ningún sobresalto. Podía haber sido así, pero el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) ha irrumpido con una candidata muy valorada, Ana Pontón, que viene de reconciliarse, además, con los históricos del independentismo gallego. Eso es lo que teme el PP, que ha comenzado a alentar el miedo a un Gobierno independentista como el de Cataluña.

Juanma Moreno y Juan sin tierra

Juanma Moreno ha hecho campaña en Galicia este fin de semana, los presidentes autonómicos se van a volcar con Rueda. Estuvo este sábado en Santiago y Sanxenxo, y mañana asiste a un acto en La Coruña. Feijóo ha desembarcado en su tierra, y Díaz Ayuso también viajará al norte. Moreno se ha erigido en uno de los barones de referencia del PP para un posible relevo en el futuro. Para gozar de una baronía, hay que tener territorios y el presidente andaluz lo tiene; Espadas sólo es de momento un Juan sin tierra, es el secretario general de una federación socialista de importancia, pero sin poder. Por eso no cuenta en las últimas decisiones. Al día de hoy, es el candidato socialista a la Junta para las elecciones de 2026, pero la palabra final la pronunciarán Pedro Sánchez y Ferraz. El sentimiento generalizado en el partido en Andalucía es que María Jesús Montero debería ser la candidata para enviar un mensaje distinto a su electorado.

A excepción del sondeo del CIS, ningún otro le quita la mayoría absoluta al PP gallego. No obstante, hay un riesgo en la participación. Con sólo contrincantes de izquierdas, a excepción de Democracia Ourensana, Alfonso Rueda necesitará una mayoría plena para gobernar, llegar a los 38 escaños, y lo que indican las encuestas es que, al menos, estaría entre 39 y 40. La única duda reside en si los gallegos, a diferencia de lo que ha ocurrido en las últimas ocasiones, votan de forma masiva. En julio de 2020 sólo votó el 49% del censo.

Parece claro que el BNG de Pontón será la segunda fuerza del Parlamento de Santiago, y que el PSOE anotará con José Ramón González Besteiro un mal dato. Pero lo más preocupante para el Gobierno de coalición sería la escasa fuerza de Sumar, cuya candidata Marta Lois no lograría ni un escaño. Es cierto que Sumar debe competir en Galicia con unos independentistas de izquierdas muy asentados, además de con Podemos, pero Yolanda Díaz es vicepresidenta y es gallega, el fracaso sería absoluto.

El PSOE y Junts han dejado para después de las elecciones gallegas la negociación sobre la ley de amnistía. La controversia surgida en la Fiscalía sobre la imputación por terrorismo de Puigdemont por los disturbios organizados por Tsunami Democràtic añade mayor presión a los interlocutores, Junts no va a ceder en su requisito de que la amnistía sea integral, pero el PSOE es consciente de que no puede aprobar una ley que corra peligro en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tanto, sostienen fuentes socialistas, que Sánchez tendría que dimitir si el Constitucional sentencia en contra de la amnistía.

Y sin ser pequeño, no es el único problema del Gobierno. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024 se va a atascar en el Senado a cuenta del rechazo a la senda de déficit, el único instrumento que posee el PP para impedir la aprobación de las cuentas. Queda por ver si la vicepresidenta María Jesús Montero sortea este bloqueo con una vuelta a los objetivos que se enviaron a Bruselas la primavera pasada. Si no fuese así, no habría posibilidad de contar con un Presupuesto y sin éste, la legislatura no se puede dar ni por comenzada.