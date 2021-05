Juanma Moreno: "Sin el Estado de Alarma estamos maniatados para luchar contra la pandemia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado esta mañana que si el Estado de Alarma decae este próximo domingo "estamos maniatados y no se puede combatir con entereza la pandemia", por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno central una herramienta normativa que ampare a las comunidades autónomas para poder imponer y hacer cumplir las medidas restrictivas contra el coronavirus. Además, ha dicho no conocer si su partido, el PP, junto al PNV, se encuentran trabajando en estos momentos para elaborar un texto alternativo que haga las funciones de Estado de Alarma.

"No pierdo la esperanza en que el Gobierno de España", ha comentado pese a todo Juanma Moreno, que ha acudido hoy a un acto por 60 aniversario de Covirán en su sede central de Atarfe, en la Vega de Granada. "Hay una proposición de ley que se podría tramitar de urgencia y que hiciera una modificación en la propia Ley de Salud Pública o en las normas para que las comunidades autónomas tengamos un respaldo jurídico y normativo para poder tomar decisiones en un ámbito tan importante como la restricción de la movilidad", ha detallado el presidente de la Junta.

"Estamos a tiempo de hacerlo. Confío en que una vez pasen las elecciones que hay en Madrid el Gobierno se sienta liberado y cumpla con una de las promesas que hizo", ha deseado Moreno. Esta promesa, ha recordado, es la de "dotar de ese marco normativo para que las autonomías no estemos desnudas y podamos decirle a un señor enfermo y que tiene que estar en cuarentena en su casa que no salga, para poder cerrar perimetralmente un municipio cuando sobrepase los 500 casos, en el caso de Andalucía o cerrar una provincia, o tener ese toque de queda que ha limitado la propagación del virus".

El presidente de la Junta ha calificado de "grave error" si el Gobierno de España no articula ese normativa, y ha explicado que, de caer el Estado de Alarma sin alternativa jurídica, Andalucía actuaría "dentro del ámbito competencial que disponemos". Esto es restringir horarios e "intentar" mantener los cierres perimetrales, aunque Moreno ha advertido que tendrían que hacerlo "con el apoyo y respaldo judicial, a la que pediríamos permiso, y si lo autoriza, podríamos hacerlo. Pero perderíamos un tiempo precioso. Seríamos menos operativos, menos funcionales, menos efectivos en algo que tiene que ser preciso como la lucha contra la pandemia".

Además, ha señalado que la Junta estaría "en manos de la decisión de un juez, y por tanto, perdemos seguridad jurídica en las decisiones. Esto se podría haber evitado con buena voluntad, buena gobernanza y determinación y liderazgo por parte del Gobierno", ha sentenciado Moreno.

Por otro lado, ha afirmado desconocer si el PP y el PNV están redactando un texto alternativo para dar forma jurídica a las restricciones fuera del Estado de Alarma, y que es "decisión de la dirección nacional y del grupo parlamentario", aunque ha recordado que el lehendakari Urkullu pidió hace tiempo una solución a este problema. "Creo que esto es una prueba más de la improvisación del Gobierno central, que no ha sabido estar a la altura. El domingo decae el estado de alarma y decae todo, el toque de queda, ya no tenemos capacidad de cerrar las playas que hemos cerrado este fin de semana. Estamos maniatados y no se puede combatir con entereza una pandemia tan compleja como la del Covid-19", ha criticado.