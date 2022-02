Juanma Moreno se escuda en el Parlamento para tramitar los riegos de Doñana

A Juanma Moreno le incomoda la legalización de nuevas hectáreas de cultivo en la corona de Doñana. Preguntado este lunes en Linares por esta iniciativa, el presidente de la Junta ha contestado al periodista que se "equivoca de interlocutor". "Es el Parlamento", ha añadido. En realidad, han sido los dos partidos que forman el Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, junto a Vox los que han llevado una proposición de ley a la Cámara para que se apruebe una petición que obligará a su Ejecutivo a convertirla en proyecto legislativo. La Comisión Europea ha advertido en una carta que denunciará a España, por segunda vez, ante los tribunales europeos si se vuelve a comprometer el agua de este espacio natural.

El Gobierno andaluz no va a presentar un informe ante esta proposición de ley. No es obligatorio, pero es habitual que, ante iniciativas legislativas que no son propias, el Ejecutivo se manifieste. No lo hará, y dejará que este miércoles el PP, Ciudadanos y Vox saquen adelante esta proposición. El PSOE mantiene una posición ambigua, y de hecho, los socialistas han votado a favor de la ampliación en un pleno de la Diputación de Huelva que se celebró el viernes pasado.

Juanma Moreno cree que es pronto para saber si la Comisión Europea multará a España. "Eso es hacer futurología", ha indicado. Sin embargo, lo que la dirección general de Medio Ambiente ha advertido, mediante carta al embajador de España ante la UE, es que será la segunda vez que denuncie al país ante los tribunales europeos. La primera se saldó con una condena a España por no garantizar las reservas de agua de Doñana, muy afectada por una corona de cultivos a su alrededor.