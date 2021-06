Juanma Moreno pide a Ayuso que deje al Rey "al margen de las disputas"

Juanma Moreno ha negado a su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad autónoma de Madrid. "Que el Rey firme las leyes no le convierte en autor de las leyes, que el Rey firme los indultos no lo convierte en autor", ha indicado Moreno después de entrevistarse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Entre todos debemos evitar violentar la figura del Rey, tenemos que dejarlo al margen de nuestras disputas", ha indicado.

Ambos presidentes han mantenido este jueves la primera reunión tras dos años y medio de mandato del andaluz. En la reunión, que ha tenido un carácter reivindicativo sobre la financiación del Estado a la Junta, ambos han comentado la posibilidad del adelanto electoral. Moreno le ha explicado a Sánchez lo que vienen indicando desde hace semanas, que no habrá comicios anticipados, que la fecha sigue siendo la que corresponde, la de diciembre de 2022, aunque el presidente de la Junta cuenta con un momento electoral propicio. Según Moreno, en el encuentro no ha hablado de la victoria de Juan Espadas en las primarias del PSOE, pero en la rueda de prensa sí ha explicado que este relevo de liderazgo le vendría bien para convocar elecciones. No lo hará mientras cuente con apoyos en el Parlamento.

Juanma Moreno ha acordado con Pedro Sánchez crear la comisión bilateral entre la Junta y el Estado, una institución prevista en el Estatuto de autonomía y que hasta ahora nadie había solicitado. "Si hay un momento que requiera cogobernanza, es éste", ha indicado Moreno después de reunirse con Sánchez en la Moncloa. Uno de los asuntos más importantes que ambos han abordado es el destino de los Fondos de Reconstrucción que comenzarán a llegar a España. Sobre esto, ha dicho que los fondos deben utilizarse "para cerrar la brecha entre comunidades, para acercarnos en cohesión, en definitiva, en progreso y bienestar".

"Andalucía tiene que estar de modo permanente en la agenda de España, porque si a Andalucía le va bien, a España le irá bien", ha indicado Moreno. De los fondos que recibirá España de Bruselas en los próximos tres años, que son 65.000 millones de euros, las comunidades autónomas gestionarán unos 24.000 millones, de los cuales Moreno entiende que 4.000 millones de euros deben llegar a España.