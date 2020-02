Juanma Moreno advierte que Andalucía "no va a tolerar ningún trato desigual"

Andalucía como garante de la igualdad entre territorios y un Gobierno "firme que no va a tolerar ningún trato desigual". Es lo que ha defendido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su discurso con motivo del Día de Andalucía. La inspiración para estas reclamaciones la ha buscado el dirigente popular en Rafael Escuredo y Manuel Clavero Arévalo. El primero, ex presidente de la Junta, ha recibido hoy de manos de Moreno una medalla de Andalucía que sirve como "homenaje tardío" al ex ministro de la UCD.

La intervención del jefe del Ejecutivo andaluz en el Teatro de la Maestranza de Sevilla mira 40 años atrás, los que este Día de Andalucía se cumplen del referéndum que el 28 de febrero de 1980 abrió la puerta a la autonomía plena. "El principio que guió a Rafael Escuredo en el duro camino hacia la autonomía sigue hoy muy vigente", ha dicho Morneo, quien cosidera que "no es posible ser libres si no somos iguales".

Juanma Moreno está convencido de que España "necesita a Andalucía más que nunca" en tiempos en los que "un nacionalismo disolvente ha llevado a la inquietud y la zozobra a otras partes". Pero el presidente andaluz, el primero no socialista de la historia autonómica, ha llamado a definir "un nuevo andalucismo moderno y constitucional en el siglo XXI". "Es necesario desterrar los arquetipos que durante siglos se nos han atribuido injustamente", ha abundado.

El líder de PP andaluz mantiene así la línea que inauguró hace unos meses, cuando siguió una tradición instaurada por sus predecesores, todos con carné del PSOE, que aprovecharon el andalucismo para confrontar con Gobiernos de signo contrario en La Moncloa. Según el presidente, Andalucía vive "un cambio de mentalidad" y, aunque ha asegurado que "va más allá de las caras o el Gobierno", Moreno ha ensalzado así su gestión en el año y poco que lleva en el cargo.

"Es tarea de todos dotar a esa nueva realidad de un ideario que la vincule a los principios de igualdad y libertades", ha abundado el dirigente andaluz, que también se ha referido a la necesidad de que Andalucía cuente con"una financiación suficiente y justa". De nuevo, se trata de la reclamación que, desde la Junta, hacen al Gobierno de Pedro Sánchez. Concretamente, se lo solicitan a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, quien, desde su puesto de consejera, reclamaba lo mismo al Gobierno del PP.

"Como presidente de la comunidad donde vivimos más españoles, siento la responsabilidad de defender la igualdad que consagra nuestra Constitución", ha reconocido Moreno, que ha vinculado esta reclamación con la que los andaluces articularon a través del referéndum del que hoy se cumplen 40 años. Entonces y ahora, ha asegurado el presidente, hay quien cuestiona ese principio de igualdad. "Somos una garantía para ese proyecto común", ha reiterado antes de hacer un llamamiento a la sociedad y al resto de fuerza: "Me gustaría ver una Andalucía unida en este propósito.