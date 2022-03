Juanma Moreno reclama pertes autonómicos y más margen a las regiones para gestionar los fondos europeos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aboga por dotar de un mayor margen a las comunidades autonómas en la gestión de los fondos europeos de recuperación (Next Generation). Para avanzar en esa "cogobernanza", el político malagueño ha propuesto en la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este domingo en La Palma la creación de un modelo de pertes autonómicos que permitan que estos proyectos estratégicos respondan a las necesidades de cada región, aunque pasen por el Gobierno central para su aprobación.

Moreno ha comparecido al término de la reunión en la isla canaria, donde los líderes territoriales han abordado con Pedro Sánchez la respuesta a la crisis provocada por el ataque ruso en Ucrania y su derivada económica. No obstante, el líder del PP andaluz ha retomado algunas de las propuestas que llevaba preparadas a la reunión original, que no se celebró precisamente por el estallido del conflicto en el este de Europa. En ese paquete de reclamaciones se encuadra la propuesta de gestión de los fondos Next Generation, que según Moreno necesitan más "transparencia y agilidad" por parte del Ejecutivo central.

El presidente de la Junta ha retomado otras peticiones ya conocidas, como la creación de un fondo Covid para 2022 que permita afrontar las medidas que están todavía asociadas la pandemia, ya que Moreno, citando a la Airef, asegura que el 40% del gasto de la lucha contra el Covid-19 se ha convertido en estructural. En materia de fondos, el jefe del Ejecutivo andaluz también ha reclamado financiación estatal para la acogida de los ciudadanos ucranianos que ya están llegando a España y que supondrán un gasto en materia de servicios públicos y vivienda.

Moreno ha puesto a disposición del Gobierno central 1.100 plazas para atender a desplazados desde el país eslavo y ha explicado que la Junta sigue buscando recursos para estas llegadas. Pero el presidente de la Junta ha insistido mucho en una petición que han hecho la mayoría de líderes autonómicos y que consiste en un mayor "liderazgo" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El dirigente andaluz ha reconocido que la reunión de La Palma ha servido para constatar la unidad en torno a la política exterior del Gobierno en la crisis ucraniana. Pero Moreno ha admitido que se han producido debates sobre cómo debe ser la respuesta del Ejecutivo a las consecuencias económicas que la guerra están teniendo en España y en Europa. El presidente de la Junta ha recordado que la subida del precio de la luz comenzó hace "siete meses", aunque se ha recrudecido tras el ataque ruso a Ucrania y también ha contagiado al precio del combustible.

La apuesta del Gobierno andaluz es que la Administración central utilice su margen fiscal para reducir el impacto en los bolsillos de los consumidores y en los costes de las empresas. Entre las distintas iniciativas defendidas por Moreno, destaca la aplicación temporal de un IVA súperreducido del 4% a los combustibles y la electricidad, así como la suspensión de otros tributos, como el de hidrocarburos, y la bonificación de tasas para el sector agrícola y pesquero.

"Hay que llevar los impuestos al mínimo posible", ha defendido el presidente de la Junta, que ha desvelado que en la declaración final aprobada en este foro se incluye la apuesta por la rebaja fiscal como respuesta a la escalada de precios. Moreno, no obstante, ha reclamado que las decisiones que se toman en la Conferencia de Presidente pasen a ser vinculantes para dotar de mayor peso a esta reunión, que es la XXVI desde su creación.