Juanma Moreno responde a Vox: "Son tiempos de vacunas, no de elecciones"

"Son tiempos de vacunas, no de elecciones". Vox se ha puesto el disfraz de la Cizaña, ese personaje de Astérix que sembraba la discordia entre aliados, así que su portavoz, Alejandro Hernández, le ha advertido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que Ciudadanos no es un socio "fiable", por lo que es mejor convocar elecciones anticipadas. La respuesta ha sido meridiana: "Sería un error, no se dan las circunstancias ni se van a dar a lo largo de la legislatura, todos los miembros del Gobierno tienen una actitud seria y responsable".

Pues eso, Juanma Moreno no cree que sea el tiempo de otras elecciones, ni del "megáfono", una clara alusión a las últimas visitas del líder de Vox, Santiago Abascal, a Murcia y a Sevilla. El portavoz de Vox ha revelado durante la sesión de control al Gobierno andaluz que Juanma Moreno, en una conversación entre ambos, le aseguró que no convocaría elecciones, excepto si se diesen dos circunstancias: que Vox le retirase su apoyo o que Ciudadanos se rompiese. Moreno lo matizó: no es que se fracturase Ciudadanos, sino que Ciudadanos rompiera con el Gobierno andaluz. No es el caso de lo segundo, pero tampoco lo primero. El grupo naranja está dividido en cuanto al liderazgo de Juan Marín, pero nadie cuestiona la alianza con el PP.

Y es ahí donde araña Vox, en las supuestas deslealtades de parlamentarios de Ciudadanos. Hernández ha llegado a decir que la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, de los naranjas, "tanteó" con Ferraz una posible moción de censura contra Juanma Moreno. Ruiz lo ha negado en varias ocasiones; la última, cuando un medio digital cercano a Vox dio pábulo a la acusación.

El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, un tanto harto de tantas advertencias por parte de Vox, le recordó a Hernández que del grupo de donde han salido dos parlamentarios es del verde. Uno, que fue además su candidato a la Junta, Francisco Serrano, tuvo que dimitir al ser imputado en un caso de corrupción por unas ayudas que recibió; la otra, una parlamentaria más de derechas que Vox, que terminó por colocar la bandera de Falange en uno de los despachos comunes del Parlamento. "Este grupo de Ciudadanos está formado por personas íntegras, que nadie se preocupe por la estabilidad", le espetó Romero al de Vox.

A pesar de que Vox anima a las elecciones, no retira el apoyo al Gobierno andaluz. Lo ha vuelto a explicitar Alejandro Hernández, aunque éste insista en la escasa fiabilidad que le ofrece Ciudadanos. "Su Gobierno va a estar bajo sospecha hasta que convoque elecciones, señaló el riesgo y la conveniencia de ir a las urnas", indicó.

El PP y Ciudadanos, en el seno del Consejo de Gobierno, firmaron hace dos semanas, cuando se conoció la moción de censura de Murcia, una ratificación de su acuerdo de coalición. Juanma Moreno ha detallado su contenido al portavoz de Vox, el presidente cree que hay un modo andaluz de gobernar, y eso pasa por el diálogo con todas las partes, la moderación y la estabilidad.

Cuando se presentó este acuerdo, tanto Juanma Moreno como su vicepresidente Juan Marín aseguraron que en Andalucía sólo habría elecciones a finales del año 2022, cuando se agota la legislatura. Sin embargo, hay quien mantiene que si Ciudadanos fracasa en las elecciones madrileñas del 4 de mayo, podría entrar en una grave crisis como partido que afectase a otros gobiernos regionales; entre éstos, el andaluz. Eso puede ser cierto, pero no hay un solo parlamentario naranja que sea partidario de devolver el Gobierno de la Junta al PSOE.