Un dolor sin fronteras

La pena por la muerte de Julen recorrió ayer el mundo entero. No supo de fronteras geográficas –periódicos y televisiones de países muy diversos informaban la muerte del niño malagueño– ni ideológicas –políticos de todo el arco parlamentario expresaron su pesar por el desenlace del caso–. Hubo minutos de silencio a las puertas de ayuntamientos y en partidos de fútbol.

Tuits de madrugada en apoyo a sus padres y en reconocimiento al trabajo de todos los que han participado en el dispositivo de rescate. Las banderas siguen a media asta en muchas instituciones para honrar su memoria. Sindicatos, partidos políticos, equipos deportivos y gente anónima, mucha gente anónima, expresaron su tristeza a través de las redes sociales.

Poco antes de las 4:00 de este sábado llegó el pésame a la familia de la Casa del Rey. En su cuenta de Twitter puso de manifiesto “nuestro dolor más profundo” por la muerte de Julen y “nuestro reconocimiento a todas y cada una de las personas que, sin descanso, han demostrado su solidaridad sin límites”.

Minutos antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había expresado también en esa red social su “apoyo y cariño” a los padres y el “incansable esfuerzo” de quienes lo buscaron durante casi 13 días.

El Consejo del Gobierno andaluz, reunido en Antequera, guardó un minuto de silencio por su muerte. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, trasladó el pésame a la familia de parte de “todos los andaluces”. “Mantuvimos la esperanza hasta el final”, dijo. Su antecesora, Susana Díaz, también expresó su “dolor y tristeza por el trágico desenlace del rescate de Julen”. Las condolencias a la familia y el reconocimiento a los rescatadores fueron el denominador común, desde IU a Vox, pasando por Podemos, Ciudadanos, PSOE y PP. Ciudadanos propuso incluso que se conceda el Premio Princesa de Asturias de la Concordia a la Brigada de Salvamento Minero, la que encontró el cuerpo de Julen a más de 70 metros de profundidad, en el fondo del pozo.

Los ayuntamientos de Málaga y Totalán, entre otros, decretaron tres días de luto oficial por el niño que cayó al pozo el pasado 13 de enero. Pusieron sus banderas a media asta en señal de duelo por su muerte y convocaron sendos minutos de silencio en su memoria. Ante el Ayuntamiento de la capital, se concentraron un centenar de personas. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, dijo que los cristianos rezan a Dios “para que otorgue al pequeño Julen la paz eterna”.

Por la noche, el Málaga lució brazaletes blancos –porque vestía equipación negra– para unirse al dolor de la familia durante su partido con el Tenerife. Y guardó también un minuto de silencio. No fue el único encuentro en el que se recordó a Julen. El Unicaja de Baloncesto también puso un crespón negro para en señal de duelo.

El monumento a Gabriel, el niño asesinado en Almería, se llenó este sábado de dibujos y dedicatorias para que el pescaíto le dé “la mano” y lo acompañe “al Cielo”. El Ministerio del Interior, la Guardia Civil la Delegación del Gobierno y decenas de instituciones se sumaron al dolor de la familia y reconocieron el trabajo de las alrededor de 300 personas que durante casi dos semanas han hecho lo imposible para intentar que el final hubiera sido diferente. En Sevilla, los 32 pendones leoneses que desfilaron por la tarde lo hicieron con crespones negros para apoyar a la familia en estos duros momentos. Las redes sociales se llenaron de mensajes en su memoria. En Panamá, medio millar de españoles que participaban en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) oraron por el niño malagueño.

La prensa de medio mundo se hizo eco de la triste noticia. “Julen murió el mismo día que cayó al pozo”, informaba ayer el diario Clarín de Buenos Aires. El titular del periódico italiano Corriere della Sera resumía:“Morto Julen”. En este más se siguió con especial atención este caso ya que hace más de 30 años murió Alfredo Rampi, también un niño, en circunstancias parecidas. “L’ enfant tombé dans un puits retrouvé mort”, señalaba el francés Le Figaro. Y la BBC apuntaba:“Body of missing spanish boy found”. No sólo Totalán, Málaga y España estuvieron pendientes de Julen durante estos 13 días. El caso estremeció al mundo entero donde miles de personas anhelaban que fuera rescatado con vida. A pesar de todos los esfuerzos, no pudo ser.