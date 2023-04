La Junta de Andalucía cree que Pedro Sánchez va a Doñana de "campaña electoral"

El portavoz Ejecutivo andaluz y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, no ha tardado en reaccionar a la visita de hoy de Pedro Sánchez a Doñana. En un hilo de Twitter, denuncia que el presidente del Gobierno "no quiere que en la tele se hable demasiado de la chapuza de ley del 'sólo sí es sí. Mejor se va a Doñana, no de vacaciones, sino de campaña electoral". Ni de esa ley, "ni de las víctimas que ven a sus agresores en la calle gracias a su Gobierno ni de que ha necesitado al PP para arreglarlo", afirma.

El consejero considera que el presidente "va a Doñana a intentar escenificar que le importa el Parque Nacional para algo más que para pasar sus vacaciones cada verano en el Palacio de Marismillas, propiedad de Patrimonio del Estado".

En su opinión, "Doñana no merece eso. Ni el Condado ni Huelva ni mucho menos Andalucía" y ha asegurado sobre Sánchez que "con Cataluña no sería tan valiente".

Hoy Pedro Sánchez no dedicará el día a explicar que la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ es posible gracias a los votos del PP. Una ley que ha rebajado penas a cerca de 1.000 agresores sexuales en España.Mejor se va a Doñana, no de vacaciones, sino de campaña electoral 🧵👇🏼 — Ramón Fernández-Pacheco M (@RamonFPM) April 20, 2023

Ha indicado al presidente del Gobierno que "no vamos a permitir que haga de Andalucía su campo de batalla electoral" y le ha exigido: "Cumpla con Doñana, haga las obras prometidas en 2018 y deje de mentir e insultar".

La visita de Sánchez a Doñana se produce en plena polémica por la proposición de ley para la reordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana cuya tramitación ha sido recientemente aprobada en el Parlamento de Andalucía y que ha levantado numerosas críticas.