La Junta de Andalucía niega que esté a favor de subidas "indiscriminadas" en la tarifa del agua

El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, ha negado este martes que el Gobierno andaluz esté a favor de una subida "indiscriminada" de las tarifas del agua aunque ha instado a los ayuntamientos a concienciar de que "hay que reducir el consumo".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha señalado que "el panorama es desolador" y el agua es "un bien preciado y escasísimo", por lo que se trata de "una gravísima situación de la que los ciudadanos tienen que ser conscientes".

Ha detallado que en la última semana los embalses andaluces han perdido 33 hm3 más y se encuentran al 19,7 por ciento de su capacidad, lo que ha comparado con el año pasado en esta misma fecha, cuando se contaba con 452 hm3 más.

"En una comparativa con los diez últimos años hemos perdido la cantidad exacta para llenar 180.000 piscinas olímpicas, 3.385 hm3", ha dicho el portavoz, que ha insistido en que la situación es "muy crítica" y en que los embalses "se están consumiendo".

Por este motivo se ha mostrado "absolutamente a favor" de que los ayuntamientos "incluyan en sus mensajes el serio problema de sequía que afecta a Andalucía" y ha recordado que hay que reducir el consumo y "ayudar a las familias más vulnerables gracias a la progresividad del sistema fiscal".

"Eso no quiere decir que estemos a favor de una subida indiscriminada del agua", ha dicho el consejero, que ha pedido no llevarse "a engaño" y ha advertido de que "si no llueve la situación en los núcleos urbanos va a ser muy difícil".