La Junta pone en valor la Justicia Gratuita con la subida de los baremos del turno de oficio

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Teresa Pardo, ha visitado este lunes la sede de la Abogacía de Málaga, donde en una reunión con el decano del Ilustre Colegio de Abogados, Salvador González, ha subrayado la "labor social de los profesionales que prestan el servicio de Justicia Gratuita, garantizando la igualdad de acceso a la Justicia de todos los ciudadanos".

Pardo ha informado en relación con la aplicación de la nueva orden de módulos y bases que regula las retribuciones de los profesionales del turno de oficio, "una norma con la que el Gobierno andaluz pone en valor el sistema, recogiendo una subida media de entre el 15 y el 20% según los servicios".

En este sentido, ha destacado que "desde el 1 de enero cumplimos una demanda histórica de los abogados, que han visto como sus retribuciones se han mantenido congeladas durante 14 años".

Al respecto, ha asegurado "la apuesta" de la Junta de Andalucía por el sistema de Justicia Gratuita, "mejorando los servicios a la ciudadanía y compensando a los profesionales que la hacen posible". Éstos, ha confirmado, "actualmente perciben el abono de sus prestaciones en 15 días hábiles desde que nos entregan los colegios las certificaciones".

En este encuentro, Pardo ha aludido a cómo la Justicia Gratuita "ha sido maltratada por los gobiernos anteriores, que no sólo no incrementaron las cuantías desde 2009, sino que incluso las rebajaron en 2012 y no fue hasta 2018 cuando recuperamos la cuantía previa a esa reducción".

La delegada de la Junta ha concretado los datos que avalan "cómo el Gobierno de Juanma Moreno está abordando mejoras el sistema que los abogados venían reclamando desde hace décadas y que no fueron escuchadas".

Ha recordado, asimismo, que en 2023 se aplicó una subida lineal del 4% y se incrementó hasta un 60% la retribución de la asistencia de las guardias, mientras se tramitaba la nueva orden.

Por su parte, el decano de la Abogacía de Málaga, Salvador González ha apuntado que "después de la notable mejora del sistema de retribuciones de guardias en 2023 y que este año aplica un nuevo baremo del Turno de Oficio que incrementa por primera vez, después de quince años, las retribuciones de los abogados de oficio, esperamos poder continuar mejorando esas retribuciones y las condiciones en que prestan sus servicios los Letrados del Turno de Oficio en los próximos años".

Pardo ha destacado que con la nueva norma, "consensuada con los colegios profesionales y en la que ha colaborado de forma estrecha el decano de la Abogacía de Málaga", se incorporan al sistema de Justicia Gratuita procedimientos que hasta ahora no estaban incluidos, como la asistencia en procesos de mediación, algo que no existe en ninguna comunidad autónoma. "Andalucía es pionera al incluir la mediación en la Justicia Gratuita con un módulo de 400 euros", ha añadido.

En la reunión con el Colegio de Abogados, Teresa Pardo ha defendido la apuesta de la Junta por impulsar la resolución extrajudicial de conflictos como alternativa a la elevada tasa de litigiosidad de Andalucía, la segunda más alta del país.