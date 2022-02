La Junta remeda a María Jesús Montero y esgrime la reclamación de la financiación autonómica

El Gobierno andaluz quiere recuperar el acuerdo de financiación autonómica que se aprobó en el Parlamento en 2017. La Consejería de Hacienda y Financiación Europea que dirige Juan Bravo revisado la propuesta elaborada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la remodelación del sistema de reparto de fondos entre las regiones y la ha cruzado con el texto que salió de la Cámara andaluza hace casi un lustro. Bravo ha enviado a los grupos parlamentarios el documento y el Gobierno andaluz buscará ahora un consenso similar al alcanzado en 2017, que concitó el apoyo de PSOE, Podemos IU y el PP y la abstención de Ciudadanos.

El actual Ejecutivo formado por PP y Cs nunca ha tenido problemas para reivindicar esta entente, a pesar de que fue un empeño de María Jesús Montero en su etapa como consejera de Hacienda. Ni siquiera el papel predominante que tuvieron Podemos e IU en la elaboración de este pacto espantaron a Juanma Moreno, entonces líder de la oposición, que acabó sumándose a un texto que no gustaba en su partido. En las reservas que había en el PP también influyó que la iniciativa buscaba, en parte, rearmar al Gobierno de Susana Díaz tras la derrota de la política sevillana en las primarias. Y Ciudadanos, que entonces sostenía a Díaz en San Telmo, no estuvo en el acuerdo argumentando que la propuesta no incluía la revisión de los sistemas vasco y navarro de financiación, que son distintos y más beneficiosos para dichas comunidades en comparación a las regiones del régimen común.

Aquella decisión de Juanma Moreno, que se sumó a un pacto pensado para excluirlo por sus críticas a la doctrina de Cristóbal Montoro -entonces ministro de Hacienda-, le permite ahora hacer un intento similar. Y lo hace en el momento más convulso de la legislatura, con los tambores electorales sonando de fondo y con la oposición más levantisca que nunca después de que Vox haya salido -de forma parcial, eso sí- de esa "mayoría del cambio" que Elías Bendodo, titular de Presidencia y portavoz de la Junta, reivindica siempre que puede.

"Todos estamos de acuerdo en reclamar 4.000 millones más para Andalucía", ha dicho Bendodo este martes en su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno en el Palacio de San Telmo. Y esto es cierto, porque incluso Ciudadanos apoyó esa reclamación en 2017. Las diferencias estaban entonces, entre otros puntos, en la apuesta por la armonización fiscal que hoy defiende Montero desde el Ministerio de Hacienda, o el aumento de las transferencias de impuestos del Estado a las comunidades para llenar la bolsa de esos 4.000 millones de euros.

La actualización de este acuerdo es también la fórmula utilizada por Juan Bravo para poner reparos a la propuesta realizada por los técnicos de María Jesús Montero para el cálculo de la población ajustada, que es el principal criterio que influye en el reparto final de fondos entre las comunidades. El documento de la Consejería de Hacienda incide también en una vieja reivindicación del Gobierno andaluz, apoyado por los ejecutivos de Murcia (PP) y Valencia (PSOE), como es la puesta en marcha de un fondo de compensación para paliar la infrafinanciación de las comunidades perjudicadas por el actual modelo. La Junta calcula que Andalucía ha perdido ya más de 10.000 millones de euros por este reparto, a razón de cuatro millones de euros al día.

La Junta dedica buenas palabras al documento elaborado por Hacienda, aunque hace algunas matizaciones. Pero, sobre todo, lo considera poco ambicioso y reclama que incluya apartados como la garantía de la suficiencia financiera de las comunidades, es decir, que el Estado las dote del dinero necesario para hacer frente a sus competencias; o la equidad entre regiones, es decir, que reciban la misma cantidad por servicio prestado. Bravo también reclama un mecanismo objetivo de distribución de inversiones estatales y pide mecanismos de penalización y premios en función al cumplimiento de las reglas fiscales (déficit, deuda y regla de gasto). De todo esto dará cuenta en el Parlamento el consejero de Hacienda próximamente, aunque Bravo también pretende llevar el documento al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebre, algo que también urge a la Junta, según dijo Elías Bendodo.