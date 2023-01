Junta espera que el TC declare la suspensión cautelar del impuesto a las grandes fortunas

En su opinión, parece que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene todavía " atragantados los resultados electorale s" de los comicios autonómicos de junio de 2022 y no acepta que Andalucía pueda avanzar y progresar sin un gobierno del PSOE y sí un con gobierno del PP. "El castigo de Sánchez a Andalucía no tiene límites", ha apuntado. Ha manifestado que a Pedro Sánchez le sienta muy mal que Andalucía avance y progrese y asuma un liderazgo político, económico y social que jamás tuvo con los anteriores ejecutivos del PSOE-A.

"No garantiza la seguridad jurídica, pretende ahuyentar inversores en Andalucía y expulsar a empresas", ha indicado Sanz, quien ha recalcado que ese impuesto "infringe" el Estatuto de Autonomía. "Es un impuesto inconstitucional que sólo tiene la mirada en frenar el desarrollo y el progreso de Andalucía", según ha indicado Antonio Sanz. Por ello, ha confiado en que el Tribunal Constitucional declare la suspensión cautelar del impuesto hasta que resuelva el recurso de inconstitucionalidad que la Junta interpondrá contra él.

Oposición "a la antigua" y "destructiva"

Antonio Sanz, ha criticado la política de oposición "a la antigua" y "destructiva" que está haciendo el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, con la que está demostrado que ha renunciado a ser "alternativa de gobierno" y ha indicado que una política de oposición "moderna" sería mucho más efectiva, ya que se consiste en buscar consensos y acuerdos, pero el PSOE de Espadas ha optado por la política de oposición "destructiva", renunciando, en consecuencia, a ser "alternativa de gobierno". Además, ha añadido que Espadas sólo está centrado en "defender" a Pedro Sánchez y parece más "el delegado del Gobierno central en Andalucía".

En su opinión, no hay quien entienda que el PSOE-A se haya negado a que el PP-A asumiera algunas de sus enmiendas a los Presupuestos de la comunidad para 2023 y las defendiera in voce en el debate final ante el Pleno del Parlamento, después del "error" que cometió el Grupo Socialista al no presentar en el Registro del Parlamento su escrito de mantenimiento de las enmiendas que fueron rechazadas en el trámite en comisión para el debate final en el Pleno. "Sólo un grupo que quería buscar la confrontación se niega a la tramitación de determinadas enmiendas, cuando la mano tendida del Gobierno andaluz era clara para alcanzar consensos", ha dicho.