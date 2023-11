La Junta asegura que el traslado del centro de salud de El Palo es "inminente" para poder empezar la obra

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha confirmado este miércoles el traslado "inminente" del centro de Salud de El Palo al edificio de la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA), para "poder empezar con esa obra porque tenemos también plazos que cumplir".

García ha explicado que "habíamos esperado que finalizaran todas las vacaciones de los profesionales para que no fuera un traslado traumático, sino un traslado que no le supusiera a los pacientes ninguna alteración", aunque "siempre digo que la habrá"."Cuando hay un traslado y hay una nueva ubicación la habrá, pero ese traslado va a ser inminente para poder empezar con la obra porque tenemos también plazos que cumplir con esa obra".

Una vez culminados los trabajos, el centro de salud de El Palo aunará Atención Primaria y Centro de Alta Resolución de Procesos. Contará con una superficie de 7.905 metros cuadrados dedicada a uso asistencial y 3.554 metros cuadrados de aparcamiento.

CONTINUIDADES ASISTENCIALES

Por otro lado, la consejera ha sido cuestionada por la eliminación de parte de las continuidades asistenciales en el Hospital Regional y su repercusión en las listas de espera y ha explicado que "lo que se hace por parte del Regional y de su equipo directivo es un control y una gestión para hacer eficiente el sistema"."Se eliminan continuidades que no son necesarias, nunca continuidades que puedan afectar a la lista de espera, porque lo que estamos haciendo en la Consejería, precisamente ahora y el Servicio Andaluz de Salud, es aumentar la producción propia, es decir, continuidades asistenciales y autoconciertos", ha dicho.

Para ello, ha recordado, "eran seis millones de euros los que se estaban invirtiendo desde octubre con 9.000 intervenciones para disminuir las listas de espera en un 17,4%; 1,8 millones de horas en cirugía y en consulta externa desde enero hasta septiembre, que es un 66% más de lo que se hacía en el año 2018"."Con lo cual aquí lo que se hace es gestión para reducir las listas de espera y si en algún sitio, en el Regional de Málaga o en cualquier otro hospital de Andalucía, se eliminan unas continuidades asistenciales es porque el equipo directivo, que es el que gestiona ese hospital, decide que unas son más necesarias que otras", ha abundado.

Ha insistido, por tanto, en que "existe un equipo directivo dentro del hospital que decide con ellos --jefes de servicio-- dónde hay que incidir para eliminar listas de espera"."El equipo directivo tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer y ese hospital, en concreto, está reduciendo las listas de espera de una manera muy importante, con lo cual no cuadra una cosa con otra", ha agregado.

Es más, ha dicho que "nosotros que conocemos cómo trabaja cada hospital cada día y cuáles son los números, sabemos que ese hospital está reduciendo las listas de una manera importante". A finales de año "es cuando el Ministerio las suele publicar, en el mismo día o al día siguiente las publicaremos nosotros también".

En concreto, sobre cuándo se van a publicar las listas de espera, ha recordado que "se mandaron al Ministerio, estamos esperando que el Ministerio, siempre se ha hecho lo mismo, publique y nosotros publicamos justo después del Ministerio".

ENFERMERAS

Por otro lado, cuestionada también sobre la falta de enfermeras en el Regional, García ha señalado que en la provincia de Málaga "desde el año 2018 hasta ahora hay 4.600 profesionales más; han subido hasta 1,2 puntos más en el número de enfermeras"."No decimos que sean suficientes, pero si en el año 2018 teníamos 4.600 profesionales menos y ahora tenemos 4.600 profesionales más, tendremos más necesidades, y, es verdad, pero ha habido un cambio sustancial, cuantitativo y cualitativo en la provincia de Málaga", ha asegurado.

MAMÓGRAFOS

Por otro lado, también se ha referido tras ser cuestionada a las críticas del PSOE sobre varios mamógrafos, como los de los centros de salud de Puerta Blanca y La Roca, y su funcionamiento y ha dicho que le "gusta" que el PSOE "se preocupe ahora de la tecnología en Andalucía"."Cuando nosotros llegamos había una situación de obsolescencia que rayaba el peligro en algunos momentos", ha afirmado, al tiempo que ha valorado que "cuando acabemos todas las licitaciones que ahora mismo se está haciendo en equipos tecnológicos, se habrá invertido en Andalucía 680 millones de euros en renovación de equipos", poniendo varios ejemplos.

Ha reconocido que "no hemos llegado a todos los sitios, es imposible, es verdad" y "habrá mamógrafos que todavía sigan fallando, pero cuando acabemos, que es en el año 2024, cuando vamos a acabar con toda esa renovación tecnológica, todos los mamógrafos en Andalucía estarán renovados"."Son 680 millones de euros lo que se va a invertir en toda Andalucía y se va a quedar absolutamente todo renovado" y ha incidido en que llegará la tecnología a provincias "donde no habían llegado". "No podemos llegar a todos los sitios a la misma vez, eso es imposible; pero en el año 2024 todo estará renovado y estaremos pendientes, muy pendientes, de dónde se produzcan fallos mientras llegan esos nuevos mamógrafos".