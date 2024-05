La Junta dice que "al único que corresponde retomar" la candidatura de Paisajes del Olivar es a la Diputación

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha afirmado este jueves que "al único que le corresponde retomar", en su caso, la candidatura de 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' a Patrimonio Mundial es a la Diputación jiennense como impulsora de este expediente.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas sobre la reunión celebrada este miércoles en Sevilla tras la convocatoria de la Junta a Asaja, UPA, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias. También estuvo representado el Ministerio de Cultura, aunque no la Diputación jiennense.

Estrella ha afirmado que con este encuentro la Administración regional "mantiene lo que es el diálogo necesario con todos los interlocutores de una comisión de la que forma parte" y ha añadido que, junto con el Ministerio, "querían escuchar de primera mano a los representantes de los agricultores a través de las organizaciones agrarias".

Al respecto, ha explicado que se puso en manifiesto "la inquietud" que suponía el expediente de Paisajes del Olivar. "Una candidatura que siempre ha contado con el apoyo de la Junta, que en la medida que no suponga perjudicar ni colisionar el derecho de los agricultores o el derecho de la propiedad, vamos a seguir defendiendo", ha declarado.

El delegado ha defendido que "es al impulsor de la misma, que es la Diputación Provincial de Jaén, es al único que le corresponde retomarla, en su caso", y dando "el conocimiento y la información necesaria a quienes se han opuesto".

Se ha referido así al rechazo de parte de los agricultores afectados, especialmente en la denominada zona 14, en la Campiña jiennense, y que llevó a la comisión institucional a optar por la retirada del expediente el pasado el 29 de abril --había sido enviado a la Unesco con la previsión de analizarse en su asamblea general de 2025--. Pese a ello, distintas voces han abogado por retomar una canddiatira fruto de diez años de trabajo."Creemos que se ha producido una quiebra de la confianza o porque no se ha dado la información suficiente o porque no se ha comunicado bien o porque no ha habido el traslado o no se ha contado con los actores principales, que son los propietarios del terreno donde se delimita la candidatura", ha dicho Estrella.

A su juicio, "debería hacerse ese ejercicio de información y de trasladar ese conocimiento" a los propietarios del terreno y, si una vez que realizado , "se recupera la confianza", la Diputación "podría o debería retomar esa candidatura"."Pero, vuelvo a repetir, cuando la Diputación entienda que ha recuperado la confianza y cuente con la complicidad o cuente con la colaboración y con el consentimiento de esos agricultores y que no colisione la candidatura el derecho de los mismos", ha concluido el delegado de la Junta en Jaén.

Se trata de una opción que desde la Diputación jiennense se ha descartado. Ha asegurado que "no se va a recuperar" a menos que lo pidan los olivareros que han rechazado formar parte de la candidatura y tampoco se plantea retomar ningún expediente en torno al olivar, como podría ser uno sin esa zona.