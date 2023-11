La Junta defiende que el anuncio de turismo forma parte de "una campaña más ambiciosa" y pide "luces largas"

La Junta de Andalucía ha defendido que el nuevo anuncio de promoción turística de la comunidad "vende sensaciones" y forma parte de "una campaña más ambiciosa", al tiempo que ha pedido "poner las luces largas" y "no mirarse el ombligo" para a atraer al viajero.

Así lo ha indicado este martes a Europa Press el delegado de Turismo, Cultura y Deporte en Jaén, José Ayala, después de que el PSOE haya denunciado el "desprecio" que supone que el 'spot' de la campaña que tiene como lema 'Andalucía te rompe' no incluya "ni un rincón de la provincia"."Este anuncio forma parte de una campaña más ambiciosa y lo que vende es una forma de vivir y experiencias. Experiencias que nada más se consiguen en el conjunto de Andalucía", ha declarado, no sin precisar que se destina principalmente a los mercados "emergentes" de Asia y Estados Unidos, principalmente.

Ha señalado la importancia de "ir con algo a atraer gente", como ocurre, a su juicio, con este trabajo, con "una voz y una cara que se reconoce" y con imágenes que "van tan rápido y son tan intensas que no son reconocibles"."Hay que poner las luces largas, no la luz de posición, como llevan algunos políticos, que solo se alumbran el ombligo. No es una campaña de autoconsumo, que es a lo que estamos acostumbrados, a vernos a nosotros mismos, cuando los que nos tienen que ver son los demás, y mucho menos es una campaña de autobombo provincial", ha comentado Ayala, quien ha añadido que hay otras provincias de las que tampoco se incluyen imágenes.

El delegado ha apuntado, además, que "es el primer 'spot' que no sale ni una playa ni un chiringuito" y destacan las "zonas de interior", al tiempo que ha pedido "tranquilidad" a quienes "están en ese orden de criticar", ya que "cuando comience la campaña habrá más sorpresas".

En este sentido, ha hecho hincapié en que es una estrategia más amplia, como se puso de relieve este lunes en la World Travel Market. En esta cita de Londres pudo verse, según ha precisado, un cartel que forma parte de ella. "En él sale una ciudad del Renacimiento. Pero es que no sale una ciudad, es que sale una parte de un monumento de una ciudad del Renacimiento de Jaén", ha resaltado."Entiendo que haya que criticarlo todo, pero tenemos que tener una cosa muy clara, que el turismo no solamente se hace criticando sino que se pueden hacer cosas positivas", ha manifestado, no sin aludir a los buenos datos del sector en Andalucía durante el verano y la previsión de "batir récord anual" de turistas en 2023, superando los 32 millones.

Con respecto a la promoción provincial, Ayala ha indicado que "está conveniada con los patronatos de turismo y las diputaciones provinciales". De este modo, "son las encargadas de promocionar las provincias", al margen de que la Junta apoye iniciativas o eventos de relevancia.