La Junta destaca las mejoras en unas 850 infraestructuras sanitarias en Málaga desde 2019

El delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista, ha destacado "el esfuerzo que hemos hecho los andaluces, en este caso los malagueños, para mejorar las infraestructuras sanitarias a lo largo de estos últimos cuatro años, una inversión que ha sido posible gracias principalmente a los presupuestos de la Junta y ha supuesto un total de 855 actuaciones en la provincia".

Bautista ha incidido en "el crecimiento de la dotación presupuestaria que hemos tenido en la provincia; no hay que olvidar que en el periodo entre 2011 y 2018 el presupuesto sanitario fue de 50,4 millones de euros, y, contando con los presupuestos de 2024, la inversión se elevará desde 2019 hasta casi los 300 millones de euros para esta provincia".

Además, ha señalado que "estos presupuestos incluyen obras tan importantes para la provincia como el nuevo centro de salud de Nerja, un centro cuyo importe de licitación asciende a 9.460.549,29 euros, y que lejos de estar financiado por el Gobierno como han recogido algunos medios de comunicación, está financiado con fondos del plan de Mejoras de Infraestructuras de Atención Primaria de Málaga".

Ha destacado, asimismo, "la importancia que han tenido en este trabajo de inversión los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que son fondos europeos, gracias a los cuales hemos podido sacar adelante una serie de obras que eran necesarias para mejorar la atención sanitaria".

El delegado ha especificado que "todas las actuaciones se han llevado a cabo bien con fondos de la Junta, bien con fondos europeos, y en ningún caso ha habido participación del Gobierno central".

Bautista, que ha calificado a Málaga como "una provincia olvidada en cuanto a actuaciones de mejora de las infraestructuras sanitarias", ha explicado que "a lo largo de estos cuatro años el Gobierno andaluz ha llevado a cabo un total de 855 obras de mejora que en algunos casos han consistido en ampliaciones y remodelaciones de las infraestructuras ya existentes, como el consultorio de El Morche, y en otro han supuesto la construcción completa de nuevos centros, como ha sido el caso, por poner sólo un ejemplo, del nuevo Centro de Salud de Cómpeta, un centro que ha supuesto una inversión de 387.660 euros".

Respecto a este total de actuaciones llevadas a cabo, ha subrayado que "no se trata de promesas ni de falsos anuncios, sino que son cosas que ya están hechas" y ha recordado que "se trata de datos públicos que puede comprobar cualquier ciudadano"."Estas realizadas en Málaga a lo largo de estos años han supuesto un esfuerzo que no ha terminado porque la mejora y el mantenimiento de los centros de atención sanitaria es un trabajo que no termina nunca", ha afirmado en un comunicado Bautista.

El delegado territorial ha añadido que "es un trabajo que se está llevando a cabo con el esfuerzo de todos, porque como ya he dicho en otras ocasiones, los fondos que se han utilizado salen de los presupuestos de la Junta y de los fondos REACT de la Unión Europea, como es el caso por ejemplo, de las obras de ampliación y reforma del Hospital Costa del Sol, en Marbella, que suponen una inversión de más de 86 millones de euros y están financiadas al 100% con cargo a los recursos React-UE dentro del PO Feder de Andalucía 2014-2020 como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia".

OBRAS

En cuanto a las obras realizadas en Málaga a lo largo de estos cuatro años, Bautista ha explicado que se trata de una inversión que "abarca actuaciones en toda la provincia, comprendiendo tanto centros hospitalarios como centros de atención primaria, poniendo una especial atención en zonas de difícil cobertura, así como el inicio de los trámites y obras para la construcción del Hospital de Málaga, una obra de la que, como ya explicó la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, está previsto que el proyecto sea entregado a principios de diciembre próximo" y una vez que se haya revisado "pueda salir a licitación a principios del año que viene y que para finales de 2024 esté adjudicado y puedan empezar las obras".

Al respecto de la inversión en este nuevo hospital, la consejera señaló que el montante de este proyecto supera los 404 millones y se incluye en programa de fondos europeos.

Entre las inversiones realizadas en infraestructuras sanitarias en la provincia, han destinado 32,4 millones a mejoras en los distintos centros del Hospital Regional Universitario de Málaga.

En cuanto a los 15 millones destinados al Hospital Clínico, son para, entre otros, duplicar la UCI del Clínico y habilitar un circuito para casos de Covid-19, además de reformar las urgencias y poner en marcha un quirófano híbrido. También se han adquirido dos equipos de tomoterapia y se han ejecutado obras para la nueva unidad de ictus.

El hospital se ha visto también beneficiado por el impulso de uno de sus centros, el Hospital Valle del Guadalhorce, cuyos quirófanos se encuentran funcionando 100%"habiéndose impulsado la actividad en la asistencia sanitaria generalizada en el centro para descongestionar al Clínico y ofrecer el mejor servicio a los usuarios de la comarca", que "se encontraba cerrado y olvidado".

Además, el complejo hospitalario Virgen de la Victoria ha llevado a cabo una reforma en oftalmología, consultas externas y hospitalización en el Hospital Marítimo de Torremolinos, así como un aumento significativo en las camas dedicadas a salud mental y cuidados paliativos.

Las obras de reforma de los hospitales de la provincia se completan con las actuaciones realizadas en el Hospital de Antequera. El Hospital de Axarquía, por su parte, ha realizado diversas obras de ampliación y reforma de sus instalaciones.

Por su parte el Hospital Serranía, en Ronda, ha llevado a cabo, entre otras actuaciones, la ampliación de la Unidad de Reanimación Postanestésica (URPA). También se mejoraron la UCI de neonatología y las pruebas funcionales de neumología.

En cuanto al Hospital Costa del Sol, además de las obras de ampliación del centro, "abandonadas trece años", se han llevado a cabo una serie de actuaciones de mejora. Finalmente, el Hospital de Estepona, cuya gestión depende del Hospital Costa del Sol, ha puesto en marcha la apertura progresiva de sus distintos servicios, fundamentalmente urgencias y el departamento de pruebas radiológicas.

ACTUACIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA

Por otro lado, en relación con los centros de atención primaria, se ha inaugurado el servicio de Urgencias del centro de salud de Churriana, se han ampliado los centros de Cruz de Humilladero, Puerta Blanca y hecho mejoras en Huelin, en El Limonar, y La Roca, todo en la capital.

Asimismo, se suma la construcción del nuevo centro de salud y el centro de alta resolución de procesos de El Palo. Este centro de salud se ha trasladado ya a su sede provisional donde se encuentra funcionando hasta que finalicen las obras de construcción del nuevo centro.

Además, se ha abierto una nueva Unidad de Salud Mental, y oficias del Distrito Sanitario Costa del Sol en El Boquetillo, en Fuengirola; también se ha inaugurado la nueva sede del distrito sanitario Costa del Sol, y se ha ampliado el centro de salud de La Cala de Mijas, además de haberse concluido la obra del nuevo centro de atención primaria de San Pedro Alcántara. Además, está a punto de finalizarse el centro de salud de Los Pacos, en Fuengirola.

Se han realizado también mejoras y reformas en los centros de Alhaurín el Grande y Coín, así como en Ronda Sur Santa Bárbara, El Burgo, consultorio de Faraján, urgencias de Algatocín, Benaoján, Genalguacil, Mollina, Campillos, La Joya, las consultas de pediatría de La Viñuela, y el nuevo consultorio de Jimera de Líbar También se ha abierto el punto de urgencias extrahospitalarias de Antequera, y se ha finalizado la construcción del nuevo centro de salud de Cómpeta.