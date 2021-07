La Junta eleva el ritmo legislativo en el principio del fin de la legislatura

Haya o no haya adelanto electoral, la legislatura del cambio enfila su recta final en el Pleno que se celebrará en el Parlamento el próximo miércoles. Tras el periodo inhábil de agosto, el mandato de Juanma Moreno afronta su último curso, ya que las urnas se colocarán, como muy tarde el 27 de noviembre de 2022. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha citado en más de una ocasión esa fecha, que situaría la disolución de la Cámara en septiembre, por lo que sólo restan dos periodos de sesiones en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas con todo lo que eso conlleva para los planes del Gobierno de PP y Ciudadanos y su calendario.

La primera consecuencia de este principio del fin se puede ver el poblado orden del día de la sesión plenaria de esta semana. En la tarde del miércoles se abordarán hasta tres proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo. La primera de ellas –y la más importante– es la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como la Lista. La ley del suelo elaborada minuciosamente por el equipo de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, continuará el trámite parlamentario después de que el Gobierno andaluz se haya afanado en buscar acuerdos con Vox y el PSOE para evitar que la enmienda a la totalidad presentada por Unidas Podemos.

Hace unas semanas, el enfado de la formación de extrema derecha y la negativa de los socialistas y las fuerzas a su izquierda acabó por retrasar el avance de esta norma provocando un sonoro enfado en el seno del Ejecutivo –también en ayuntamientos y sectores afectados–, lo que da pistas sobre la relevancia del texto. Es lógico si se tiene en cuenta que PP, Cs e incluso Vox colocaban a la Lista entre las prioridades de la legislatura junto con el nuevo avance en la reforma fiscal, una proposición de ley firmada por los tres partidos y que ya está en proceso de aceptación de enmiendas, ya que se tramita por el procedimiento de urgencia.

En otra pista sobre su importancia, la ley del suelo también seguirá esta rauda senda parlamentaria, ya que el Gobierno se ha granjeado el apoyo del PSOE a esta propuesta a cambio de atender algunas de sus enmiendas durante el trámite posterior. Esto hará posible que la reforma de la ley de tributos cedidos y la Lista se aprueben definitivamente entre finales de este año y principios del próximo.Ese era el plan del Gobierno, que ha tenido que resignarse a debatir sobre la ley urbanística en este último Pleno a pesar de que su intención era llevarla a la sesión plenaria de principios de julio, sin éxito ante la negativa de PSOEy UP.

La ley del profesorado y la de infancia y adolescencia

Las otras dos leyes que se debaten este miércoles en el Parlamento pertenecen al cupo naranja del Gobierno. Son el proyecto de ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado y del proyecto de ley de Infancia y Adolescencia. La primera corresponde al departamento que dirige Javier Imbroda y busca proteger a los docentes de las posibles agresiones que sufran por parte de alumnos y familias, mientras que la segunda, elaborada por el equipo de Rocío Ruiz en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Las dos saldrán adelante el miércoles, pero resulta llamativo analizar el tiempo que han necesitado desde que llegaron a la Cámara hasta que su debate final. La norma sobre el profesorado ha tardado un año en culminar su trámite, mientras que la otra ley de Ciudadanos, que se registró más tarde, sólo ha necesitado siete meses en pasar por el Parlamento.

Hubo una norma de un departamento de Ciudadanos que fue incluso más veloz en su andadura parlamentaria. Se trata de la ley de lucha contra el fraude y la corrupción, impulsada por Juan Marín desde su presidencia, que tiene las competencias en regeneración. Sólo cuatro meses hicieron falta para aprobar esta norma, una celeridad que ahora el Gobierno quiere imitar con la Lista y la reforma fiscal en esa quinta marcha legislativa, si se obvian las leyes presupuestarias y otras normas casi burocráticas aprobadas por lectura única.

El cambio de actitud se puede consultar en el número de normas impulsadas por el Gobierno. En el último año, desde julio de 2020, el Ejecutivo de PP y Cs ha presentado seis proyectos de ley –y aprobado tres–, mientras que en su primer año y medio de andadura sólo tuviera un texto legislativo en su haber, el proyecto de Ley por el que se regulan los perros de asistencia a personas con discapacidad en Andalucía, que, sin embargo, no ha avanzado en su trámite.

El plan antinormativo que no fue tanto

“Podría pasarme 25 minutos hablando del plan normativo de 2019, pero no lo voy a hacer”. La frase de Elías Bendodo en una comisión parlamentaria en septiembre de 2019 fue toda una declaración de intenciones. Bendodo no sólo reconoció que no tiene intención de elaborar un plan normativo, sino que no hizo referencia a leyes ni decretos previstos.

Anunció, sin concretar tampoco, que su objetivo es que en el futuro haya menos leyes de las que hay ahora mismo. Después llegó el decreto de simplificación, ahora llega la Lista y hay incluso un plan para eliminar hasta un centenar de trámites. Pero el devenir de la legislatura ha matizado la política de tierra quemada que anunció Bendodo en aquella comisión. El Gobierno de la Junta ha presentado hasta 15 proyectos de ley –la Lista, por duplicado–, mientras que el anterior Ejecutivo del PSOE tramitó 29 en sus tres años mandato.