La Junta de Andalucía sigue en contra de la eliminación de las mascarillas en los transportes

El viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, ha asegurado que "no es el momento ahora de abandonar el uso de mascarillas en lugares de máxima concentración, como el transporte público, sobre todo hasta que no haya un pequeño cambio estacional y no nos recuperemos definitivamente de las actuales incidencias de patologías respiratorias".

Así lo ha asegurado Guzmán ante el anuncio del Ministerio de Sanidad de relajar próximamente el uso de mascarillas, señalando que desde Andalucía "llevamos preocupados mucho tiempo por cómo puede evolucionar este periodo de alta frecuentación en el que el Covid ha tenido una pequeña elevación y en el que el virus de la gripe y otros respiratorios, con el frío, aún están en su periodo de máxima expresión".

"Tenemos que ser muy prudentes", ha señalado el viceconsejero, quien ha recordado que la consejera de Salud, Catalina García, ya le pidió por escrito a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "una reunión del Consejo Interterritorial para tratar la evolución de la pandemia y también otra sobre el tema de la especialización en MIR de los profesionales sanitarios".

Guzmán ha indicado que "hasta ahora todavía no está convocada ninguna de las dos reuniones", aunque ha incidido en que "la que más nos preocupa, siendo las dos muy importantes, es la situación de salud pública", incidiendo en que no es el momento de abandonar el uso de las mascarillas en los transportes