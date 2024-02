La Junta espera encargar en este semestre el proyecto básico para adecuar en Linares Peritos como sede judicial

La Junta de Andalucía espera encargar "antes de que termine este semestre" la contratación del proyecto básico de obra de los nuevos juzgados de Linares (Jaén), que se trasladarán a uno de los edificios de la antigua Escuela de Peritos, una vez que "quede definitivamente realizada" la cesión de uso por parte de la Universidad de Jaén (UJA).

El objetivo es que, "o bien a finales de este año o bien a principios del año próximo, se pueda ya licitar la obra y empezar la actuación", según ha afirmado este jueves en comisión parlamentaria el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, Antonio Nieto.

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta del diputado del PSOE Víctor Torres, quien ha afeado a la Junta el "marketing" con los protocolos firmados la pasada semana con la UJA y el Ayuntamiento linarense, ya que "son buenas intenciones, pero no tienen vinculación jurídica" mientras no se conviertan en convenios.

Tras apuntar que las comunicaciones entre las tres partes "se remontan a 2015", Nieto ha señalado que la sede judicial de Linares, segunda ciudad en número de habitantes de la provincia, da también servicio a Bailén, Jabalquinto y Torreblascopedro y registra "una actividad notable".

Dispone actualmente de "una sede de un altísimo valor patrimonial" en la calle Cánovas del Castillo, conocida como Pontón. Con "apenas 2.521 metros cuadrados, "era insuficiente" y, de hecho, se tuvo que ampliar a un inmueble cedido por el Consistorio en la calle Federico Ramírez, de 656 metros cuadrados.

Esa situación, según ha añadido, debía "resolverse de una forma compleja" al requerir un acuerdo con la UJA --con la cesión del edificio de Peritos para su uso como sede judicial-- y otro con el Ayuntamiento, para que adquiere la sede de la calle Pontón, de modo que se quede en manos públicas, pese a las "bastantes peticiones" recibidas del ámbito privado.

El consejero ha valorado que se ha alcanzado ese acuerdo, reflejado en los protocolos firmados el 26 de enero, y ahora "se tiene que comprometer finalmente y de forma definitiva" con la firma de los respectivos convenios de la Consejería con la Universidad y el Ayuntamiento.

Sobre este último, para la compra de la actual sede, ha afirmado que las condiciones serán "las que establece la ley", de manera que habrá"una tasación conjunta" para fijar el valor del bien. La cuantía, en todo caso, se va "a reinvertir absolutamente" en la actuación que se tiene que llevar a cabo para adecuar el edificio de Peritos como juzgados.

Sobre el presupuesto que supondrá esta intervención, ha evitado dar una cifra "porque no se ha hecho ni siquiera el anteproyecto", que "es donde se determinan las cantidades". No obstante, ha considerado que será"una inversión muy importante" por las necesidades del servicio y por los en torno a 5.000 metros cuadrados que tiene el inmueble que hay que rehabilitar.

MENOS MARKENTING

Por su parte, el parlamentario del PSOE ha reclamado al Gobierno andaluz "menos marketing" y "más información" sobre este proyecto. Al respecto, ha subrayado que solo hay los citados protocolos, mientras que en los presupuestos para 2024 "no hay planificación ni se menciona el traslado de estos juzgados"."Hemos visto a la Junta firmando distintos protocolos con ayuntamientos y diputaciones de toda Andalucía y no deja de ser un marketing del 'juanmanismo'. Los protocolos son buenas intenciones, pero no tienen vinculación jurídica mientras no se traduzcan en convenio", explicó.

En este punto, ha pedido aclarar "cuál es la verdadera voluntad de la Consejería" y "qué es lo que pone y cuáles son los compromisos del Ayuntamiento de Linares". De hecho, según ha comentado, la firma del protocolo "no es novedosa", ya que "existía un convenio previo entre UJA y Consejería, aunque estaba a punto de expirar".

Torres ha declarado, además, que la Junta incluye estos protocolos en el Plan de Infraestructuras Judiciales, si bien ha dicho no saber "quéórgano lo ha aprobado". "Creo que no existe. Ustedes están haciendo un plan 'ad hoc'. Conforme se van firmando protocolos, los van sumando al Plan, pero sin ninguna planificación", ha comentado.

Torres ha lamentado, además, que en la provincia de Jaén "ya hay una mala experiencia" en esta materia. Concretamente en Villacarrillo, donde la Junta "lleva cinco años consignando presupuesto para unas obras en las que todavía no se ha movido nada".