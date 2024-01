La Junta se "planta" ante el "fraude" del incentivo para el retorno de empresas a Cataluña

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha anunciado que la Junta se va a "plantar" ante el "fraude constitucional y democrático" que entiende que supone el acuerdo entre PSOE y Junts para reformar la ley de sociedades de capital con el objetivo de incentivar la vuelta de las sedes de empresas a Cataluña y ha asegurado que el Gobierno andaluz defenderá a las empresas que llegaron a la comunidad "huyendo del procés", que ha cuantificado en alrededor de 700.

"No huían de Cataluña, huían de la inseguridad jurídica e inestabilidad política que había", ha señalado en Málaga la consejera, quien ha criticado los acuerdos que "atentan contra el libre movimiento de personas, empresas y capitales" dentro del territorio común de la Unión Europea.

España ha sostenido que "este país no puede permitir que se sigan privilegiando algunos territorios en detrimento de otros" y ha lamentado que el Gobierno central se esté "dejando chantajear y humillar por un prófugo de la Justicia como Puigdemont", con cuestiones que suponen "agravios muy importantes" para el resto de regiones.

En su discurso, la titular de Economía ha presumido de la "estabilidad política e institucional" que ofrece Andalucía y la confianza que brinda para atraer inversión, y ha ensalzado los "avances" que se han producido en la región durante la gestión del Gobierno que preside Juanma Moreno "de la mano de las empresas".

Preocupación por "el uso torticero" de las balanzas fiscales

Asimismo, la consejera de Economía ha mostrado "preocupación" por el "uso torticero que se pueda hacer de las balanzas fiscales, mecanismo que recoge las cantidades que tributa cada comunidad autónoma y la parte de financiación que recibe del Estado".

Así lo ha señalado España, que ha participado en el acto de apertura del 'V Día de la Economía andaluza', donde ha señalado que "las balanzas fiscales no es malo que se publiquen". "Lo único que pasa que se utiliza para crear una división entre los españoles y para crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; entiendo que no deben de utilizarse porque al final los que pagan los impuestos son los ciudadanos, no los territorios".

"Madrid y Cataluña no son más solidarios que Andalucía y Extremadura, no pagan los territorios, pagan los ciudadanos en función de sus ingresos y en función de su renta", ha dicho y ha explicado que "es como si un ciudadano que pagara más impuestos porque tiene más renta, tiene más ingresos, exigiera mejores servicios".